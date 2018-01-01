|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:50
UA написав:
..
Инвесторы Урбуда это как посетители казино
Если бы только Укрбуда.
У этих пока Педалик разруливает локальные проблемы с "активистами" и пр.
У других и Педалика нет
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2476
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:21
vitaliian написав: Serg-ik написав: moniks написав:
Значит цены на БПС-ки вниз. Электроплиты + отопление без счётчиков.
Насколько вниз относительно домов с горизонтальной разводкой тепла и индивидуальными счётчиками? в процентах, в долларах на квадрат
Такой вопрос задавал, в частности Прохожему, примерно в четверг на примере конкретного дома, но...
имхо вид отопления не играет значительной роли в цене м2, на 1м месте локация. Иначе квартиры без газа должны были бы продаваться значительно дешевле, но это это не так.
А кому нужен в квартире сраный газ?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4100
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1945 раз.
- Подякували: 1076 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14790
|2421872
|
Пон 01 лип, 2019 13:43
shapo
|
|455
|181398
|
|
|31672
|65788
|
|