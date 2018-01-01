Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
moniks написав:Значит цены на БПС-ки вниз. Электроплиты + отопление без счётчиков.
Насколько вниз относительно домов с горизонтальной разводкой тепла и индивидуальными счётчиками? в процентах, в долларах на квадрат Такой вопрос задавал, в частности Прохожему, примерно в четверг на примере конкретного дома, но...
имхо вид отопления не играет значительной роли в цене м2, на 1м месте локация. Иначе квартиры без газа должны были бы продаваться значительно дешевле, но это это не так.
А вот любопытное событие произошло во Львове, АМКУ впервые наказал очень хитрых покупателей коммунальной недвижимости. Надеюсь скоро в Киеве пойдут штрафы и отстранение от торгов слишком вумных предпринимателей.
Хочу отметить что во Львове намного раньше начались торги коммунальной собственностью.
Доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии по итогам апреля-июня 2019 года выросла до 3,3% (на 1,4 п.п.) по сравнению с итоговыми показателями января-марта этого же года, тогда как доля ВИЭ в стоимости всей электроэнергии составила 13,6%, что на 5 п.п. выше показателя по итогам первого квартала. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134977
13,6% бабла получают те кто производит 3,3% электроэнергии.
Как сообщалось, в апреле-июне 2019 года Украина ввела 656 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, по состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3 тыс. 634,4 МВт, в том числе СЭС – 2 тыс. 640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134977
Что-бы вы понимали масштабы пппццц....для новых станций тариф устанавливается до 2030 года четко регламентируемый !!!!
Новые нормы ДБН о плотности застройки начнут действовать с 1 октября 2019....может быть...если какой-то суд Здрищенковского района их не отметин. Сейчас действуют нормы 2002 года.
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (далі – ДБН-2018) Мінрегіон затвердив своїм наказом №100 23 квітня 2018 року. Вони мали замінити старі ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», прийняті у 2002 році, та ще ряд норм.
ДБН-2018 мало вступити в дію 1 вересня 2018 року. Втім, ДБН-2018 чинності 1 вересня не набули. За кілька днів до цього, 27 серпня 2018 року, суд постановив зупинити дію наказу Мінрегіону №100 від 23.04.2018. На виконання ухвали суду 30.08.2018 Мінрегіон зупинив дію наказу. Оскаржити в апеляції це зупинення міністерству не вдалося.
Надалі 13 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва, а потім 13 червня Шостий апеляційний адмінсуд визнали наказ Мінрегіону №100 протиправним та нечинним.
Між тим 26 квітня 2019 року Мінрегіон наказом №104 затвердив нові ДБН Б.2.2-12:2019, які визначають щільність і висотність забудови, мінімальні показники по об’єктах загального користування тощо. Вони набирають чинності з 1 жовтня цього року. У наказі сказано, що з дня набрання чинності новими ДБН втрачають чинність ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», що затверджені наказом Мінрегіону від 23.04.2018.
Оказывается новые нормы ДБН так и не начали работать , очень интересно что Минрегион не смог добится победы в апелляции. Суд решил что позивач понес значительные убытки во время разработки плана ))))) http://reyestr.court.gov.ua/Review/77909955