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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1282128312841285

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:50

  UA написав:..
Инвесторы Урбуда это как посетители казино :mrgreen:

Если бы только Укрбуда.
У этих пока Педалик разруливает локальные проблемы с "активистами" и пр.
У других и Педалика нет
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:21

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  moniks написав:Значит цены на БПС-ки вниз. Электроплиты + отопление без счётчиков.

Насколько вниз относительно домов с горизонтальной разводкой тепла и индивидуальными счётчиками? в процентах, в долларах на квадрат
Такой вопрос задавал, в частности Прохожему, примерно в четверг на примере конкретного дома, но...

имхо вид отопления не играет значительной роли в цене м2, на 1м месте локация. Иначе квартиры без газа должны были бы продаваться значительно дешевле, но это это не так.


А кому нужен в квартире сраный газ?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:24

  UA написав:
  kyk написав:
  Serg-ik написав:Ничто не помешало отменить ночной тариф

Ссылочкой не поделитесь?

https://ru.slovoidilo.ua/2019/07/01/nov ... energo-net


Господа , уже было разъяснение НКРЭУ , ночные тарифы продолжат свое действие.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:26

А вот любопытное событие произошло во Львове, АМКУ впервые наказал очень хитрых покупателей коммунальной недвижимости. Надеюсь скоро в Киеве пойдут штрафы и отстранение от торгов слишком вумных предпринимателей.

Хочу отметить что во Львове намного раньше начались торги коммунальной собственностью.

https://biz.censor.net.ua/news/3135029/ ... rroprodaji
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 19:55

Любопытные данные.

Доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии по итогам апреля-июня 2019 года выросла до 3,3% (на 1,4 п.п.) по сравнению с итоговыми показателями января-марта этого же года, тогда как доля ВИЭ в стоимости всей электроэнергии составила 13,6%, что на 5 п.п. выше показателя по итогам первого квартала. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134977

13,6% бабла получают те кто производит 3,3% электроэнергии.

Как сообщалось, в апреле-июне 2019 года Украина ввела 656 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, по состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3 тыс. 634,4 МВт, в том числе СЭС – 2 тыс. 640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134977


Что-бы вы понимали масштабы пппццц....для новых станций тариф устанавливается до 2030 года четко регламентируемый !!!!
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:07

Мне доложили, что девочки из стриптиз клубов не выезжают далеко от центра. Так что капитулируйте на окраине города :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:09

proftpd66
Что это было?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:11

барабашов
тут был спор 50 страниц назад про центр и окраину..

я хотел добавить, что азиаты и турки, которые, приезжают должны снимать в центре.

а олени говорят что надо на окраине брать, где куча земли... :roll:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 01 лип, 2019 20:13, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:11

  барабашов написав:proftpd66
Что это было?

крайняя плоть на моск надавила? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:48

Новые нормы ДБН о плотности застройки начнут действовать с 1 октября 2019....может быть...если какой-то суд Здрищенковского района их не отметин.
Сейчас действуют нормы 2002 года.

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (далі – ДБН-2018) Мінрегіон затвердив своїм наказом №100 23 квітня 2018 року. Вони мали замінити старі ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», прийняті у 2002 році, та ще ряд норм.

ДБН-2018 мало вступити в дію 1 вересня 2018 року.
Втім, ДБН-2018 чинності 1 вересня не набули. За кілька днів до цього, 27 серпня 2018 року, суд постановив зупинити дію наказу Мінрегіону №100 від 23.04.2018. На виконання ухвали суду 30.08.2018 Мінрегіон зупинив дію наказу. Оскаржити в апеляції це зупинення міністерству не вдалося.

Надалі 13 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва, а потім 13 червня Шостий апеляційний адмінсуд визнали наказ Мінрегіону №100 протиправним та нечинним.

Між тим 26 квітня 2019 року Мінрегіон наказом №104 затвердив нові ДБН Б.2.2-12:2019, які визначають щільність і висотність забудови, мінімальні показники по об’єктах загального користування тощо. Вони набирають чинності з 1 жовтня цього року. У наказі сказано, що з дня набрання чинності новими ДБН втрачають чинність ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», що затверджені наказом Мінрегіону від 23.04.2018.

http://nashigroshi.org/2019/07/01/zamis ... ZKQhWYdHW0

Оказывается новые нормы ДБН так и не начали работать , очень интересно что Минрегион не смог добится победы в апелляции. Суд решил что позивач понес значительные убытки во время разработки плана )))))
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77909955
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