Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:zzzzzz шикарные квартиры на стыке домов
Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.
airmax78 написав:Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.
Не хватает кондиционеров и вынесенных балконов разных цветов ггг.... Жаль что уже почти не вешают спутниковые антены,это добавило бы еще большего шарма ))