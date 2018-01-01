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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1283128412851286

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:17

Фотки ЖК Каховский и его обзор. Спонсор обзора - застройщик)))
http://abcnews.com.ua/ru/projects/rufer ... YxHyNCEnFQ
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33836
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3311 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:40

zzzzzz
шикарные квартиры на стыке домов
Зображення
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9345
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:53

Serg-ik Там еще и эхо будет классным, особенно когда поезда грузовые ночью проходят.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33836
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3311 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:25

  Serg-ik написав:zzzzzz
шикарные квартиры на стыке домов
Зображення

Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.
airmax78
 
Повідомлень: 30619
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:26

  airmax78 написав:Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.

Не хватает кондиционеров и вынесенных балконов разных цветов ггг....
Жаль что уже почти не вешают спутниковые антены,это добавило бы еще большего шарма ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33836
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3311 раз.
Подякували: 6762 раз.
 
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