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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:38
щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ
3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
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Додано: Вів 02 лип, 2019 06:37
TylerTruman_ написав:
щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ
3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
У ЖК Мордор 4216 квартир, а в ЖК Каховский всього 2580!
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