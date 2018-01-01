Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ 3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ 3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
У ЖК Мордор 4216 квартир, а в ЖК Каховский всього 2580!
Serg-ik написав:zzzzzz шикарные квартиры на стыке домов
Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.