Додано: Вів 02 лип, 2019 09:30

Стоимость однокомнатных квартир в Киеве колеблется преимущественно в диапазоне $35 000 - 45 000, двухкомнатных - $50 000 - 70 000, а трехкомнатные продают за $ 65 000 - 95 000. Самое дорогое жилье в Печерском районе. По цене трехкомнатной квартиры на Печерске можно купить, например, три трехкомнатные на Оболони. Самые бюджетные варианты жилья в Святошинском и Деснянском районах. На Троещине рекордно низкие цены на трешки - $41 000 в среднем.По сравнению с прошлым полугодием больше всего повысились цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком. Но подорожали не все варианты жилья в Киеве. Так, трешки в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле на 4% и 2% соответственно. В Днепровском - цены остались на том же уровне. А в остальных районах - стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке - на 9%. Двухкомнатные квартиры не изменились в цене только в Шевченковском районе. В других - подорожали. Больше всего выросла стоимость в Соломенском и Днепровском районах - на 10%.