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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1284128512861287>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:38

  zzzzzz написав:Фотки ЖК Каховский и его обзор. Спонсор обзора - застройщик)))
http://abcnews.com.ua/ru/projects/rufer ... YxHyNCEnFQ

щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ :lol:
3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 06:37

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Фотки ЖК Каховский и его обзор. Спонсор обзора - застройщик)))
http://abcnews.com.ua/ru/projects/rufer ... YxHyNCEnFQ

щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ :lol:
3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива

У ЖК Мордор 4216 квартир, а в ЖК Каховский всього 2580!
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:45

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:zzzzzz
шикарные квартиры на стыке домов
Зображення

Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.

Цитату где я написал про такой формы дом
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:59

  zzzzzz написав:Фотки ЖК Каховский и его обзор. Спонсор обзора - застройщик)))
http://abcnews.com.ua/ru/projects/rufer ... YxHyNCEnFQ

Там в многосекционном пятом доме больше половины - студии. Все уйдет под аренду, тот еще скворечник получится
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:13

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Фотки ЖК Каховский и его обзор. Спонсор обзора - застройщик)))
http://abcnews.com.ua/ru/projects/rufer ... YxHyNCEnFQ

Там в многосекционном пятом доме больше половины - студии. Все уйдет под аренду, тот еще скворечник получится

человейник
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:17

Еще и такое бывает из-за новостроев
В Киеве жители домов №№ 30, 32, 34 по ул. Багговутовской жалуются, что из-за построенного 24-этажного новостроя, их дома попали в зону ветрового подпора.

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письмом-предупреждением от 24.05.2019 года обслуживающая организация – ЧП «Украинский центр недвижимого имущества» – запретила жильцам указанного дома пользоваться газовыми колонками для предупреждения несчастного случая (отравление чадным газом). В случае несоблюдения этого требования в ЧП пригрозили вообще выключить газ.

ЖК Багговутовский?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:19

В прошлом году застройщики получили на 13,2% больше разрешений на строительство, чем в 2017 году. Больше сотни новых жилкомплексов будут построены в столице через два-три года. Для кого?
https://biz.nv.ua/consmarket/nedvizhimost-i-stroitelstvo-zachem-zastroyshchiki-tak-mnogo-stroyat-50029735.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:30

Стоимость однокомнатных квартир в Киеве колеблется преимущественно в диапазоне $35 000 - 45 000, двухкомнатных - $50 000 - 70 000, а трехкомнатные продают за $ 65 000 - 95 000. Самое дорогое жилье в Печерском районе. По цене трехкомнатной квартиры на Печерске можно купить, например, три трехкомнатные на Оболони. Самые бюджетные варианты жилья в Святошинском и Деснянском районах. На Троещине рекордно низкие цены на трешки - $41 000 в среднем.

По сравнению с прошлым полугодием больше всего повысились цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком. Но подорожали не все варианты жилья в Киеве. Так, трешки в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле на 4% и 2% соответственно. В Днепровском - цены остались на том же уровне. А в остальных районах - стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке - на 9%. Двухкомнатные квартиры не изменились в цене только в Шевченковском районе. В других - подорожали. Больше всего выросла стоимость в Соломенском и Днепровском районах - на 10%.

https://stroyobzor.ua/news/skolko-stoit-kupit-kvartiru-v-kieve-analitiki-olx.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:02

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:zzzzzz
шикарные квартиры на стыке домов
Зображення

Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.

Цитату где я написал про такой формы дом

Там не цитата, там целый спор на nn страниц, где с одной стороны: такое г0вн0 в Киеве строить нельзя, а с вашей стороны: такое замечательное бюджетное жилье для народа строить нужно, и чем больше - тем лучше, и чем ближе к центру - тем прекраснее.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:02

  BIGor написав:
  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Фотки ЖК Каховский и его обзор. Спонсор обзора - застройщик)))
http://abcnews.com.ua/ru/projects/rufer ... YxHyNCEnFQ

щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ :lol:
3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива

У ЖК Мордор 4216 квартир, а в ЖК Каховский всього 2580!

Так могли ще дати статистику по Новомостицькій, що там ще в N раз більше квартир, але я кількість квартир не порівнював, :o ... ця Каховська - це якийсь Мордор+ і бюджетненько, ... хоча, наприклад, ЖК Навігатор від дбк4 ще гірше, ... не розумію цих любителів жк стінка на стінку, :roll: ... правильно вище сказали => "лендлордам" під здачу ще якось зайде ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 02 лип, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
#noFOMO
TylerTruman_
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