Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ 3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ 3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
У ЖК Мордор 4216 квартир, а в ЖК Каховский всього 2580!
Serg-ik написав:zzzzzz шикарные квартиры на стыке домов
Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.
В Киеве жители домов №№ 30, 32, 34 по ул. Багговутовской жалуются, что из-за построенного 24-этажного новостроя, их дома попали в зону ветрового подпора.
Хотите получать новости первыми? Подписывайтесь на нашу ФБ-группу «Строительство в Киеве» письмом-предупреждением от 24.05.2019 года обслуживающая организация – ЧП «Украинский центр недвижимого имущества» – запретила жильцам указанного дома пользоваться газовыми колонками для предупреждения несчастного случая (отравление чадным газом). В случае несоблюдения этого требования в ЧП пригрозили вообще выключить газ.
ЖК Багговутовский?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Стоимость однокомнатных квартир в Киеве колеблется преимущественно в диапазоне $35 000 - 45 000, двухкомнатных - $50 000 - 70 000, а трехкомнатные продают за $ 65 000 - 95 000. Самое дорогое жилье в Печерском районе. По цене трехкомнатной квартиры на Печерске можно купить, например, три трехкомнатные на Оболони. Самые бюджетные варианты жилья в Святошинском и Деснянском районах. На Троещине рекордно низкие цены на трешки - $41 000 в среднем.
По сравнению с прошлым полугодием больше всего повысились цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком. Но подорожали не все варианты жилья в Киеве. Так, трешки в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле на 4% и 2% соответственно. В Днепровском - цены остались на том же уровне. А в остальных районах - стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке - на 9%. Двухкомнатные квартиры не изменились в цене только в Шевченковском районе. В других - подорожали. Больше всего выросла стоимость в Соломенском и Днепровском районах - на 10%.
Serg-ik написав:zzzzzz шикарные квартиры на стыке домов
Ну что поделаешь, народ гребет такое как горячие пырижки. Еще и говорит, что вот такое - это хорошо, это для жизни. Что такого побольше надо строить и поцентровее (Костя). Чтобы каждый мог себе конурку в таком купить поближе к Крещатику.
Цитату где я написал про такой формы дом
Там не цитата, там целый спор на nn страниц, где с одной стороны: такое г0вн0 в Киеве строить нельзя, а с вашей стороны: такое замечательное бюджетное жилье для народа строить нужно, и чем больше - тем лучше, и чем ближе к центру - тем прекраснее.
щільність забудови до мордора не дотягує і не таке страхіття як Новомостицька, роблять висновки в КМБ 3и свічки йдуть до здачі, а по багатосекційним ще багато роботи, ... як на фішку, звернув увагу на підвал, назвали ті м2 велосипедними, додаткова нажива
У ЖК Мордор 4216 квартир, а в ЖК Каховский всього 2580!
Так могли ще дати статистику по Новомостицькій, що там ще в N раз більше квартир, але я кількість квартир не порівнював, ... ця Каховська - це якийсь Мордор+ і бюджетненько, ... хоча, наприклад, ЖК Навігатор від дбк4 ще гірше, ... не розумію цих любителів жк стінка на стінку, ... правильно вище сказали => "лендлордам" під здачу ще якось зайде ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 02 лип, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.