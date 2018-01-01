Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 І стосувався він стін від дбк4 на совських ставках.
Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші. Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?
Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші. Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?
Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?
Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші. Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?
Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?
Реален. Хотел два месяца назад брать там 2 квартмры в 1 и 2 очереди (poetica). Потом передумал и отказался. На сайте они все еще в продаже, при том, что это самые удачные планировки + вид на парк.. Как-то так...