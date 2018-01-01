RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1284128512861287

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:09

airmax78
І стосувався він стін від дбк4 на совських ставках.


Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14458
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:20

  Первый написав:airmax78
Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

возможно они ищут солидного подрядчика, у которого на ковшах экскаватора-алмазные резцы...
В Поэтике удосужились всего 2 этажа сделать более чем за год!!!
А здесь видно насколько плотно дома между собой граничат и прилегают к чужим участкам-офис, гаражи, прочее
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-poetica-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%82
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:24

  Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?
UA
 
Повідомлень: 4256
З нами з: 19.07.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?
Реален. Хотел два месяца назад брать там 2 квартмры в 1 и 2 очереди (poetica). Потом передумал и отказался. На сайте они все еще в продаже, при том, что это самые удачные планировки + вид на парк.. Как-то так...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1284128512861287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1479, 1480, 1481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14800 2422689
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 10:04
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181413
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 65886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.