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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1285128612871288>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:09

airmax78
І стосувався він стін від дбк4 на совських ставках.


Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:20

  Первый написав:airmax78
Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

возможно они ищут солидного подрядчика, у которого на ковшах экскаватора-алмазные резцы...
В Поэтике удосужились всего 2 этажа сделать более чем за год!!!
А здесь видно насколько плотно дома между собой граничат и прилегают к чужим участкам-офис, гаражи, прочее
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-poetica-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%82
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:24

  Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?
Реален. Хотел два месяца назад брать там 2 квартмры в 1 и 2 очереди (poetica). Потом передумал и отказался. На сайте они все еще в продаже, при том, что это самые удачные планировки + вид на парк.. Как-то так...

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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:59

  airmax78 написав:Там не цитата, там целый спор на nn страниц, где с одной стороны: такое г0вн0 в Киеве строить нельзя, а с вашей стороны: такое замечательное бюджетное жилье для народа строить нужно, и чем больше - тем лучше, и чем ближе к центру - тем прекраснее.

Там было про дом такой формы?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:08

  UA написав:
  Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?


Реален.
Не хочется про таке думати, але наявність ботоферми на доміку і катання бульдозеру по ямі є прямими ознаками ібд.

Зи. Активно бульдозери почали їздити на перетині коновальця і предславинської.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  UA написав:
  Первый написав:Дивлюсь на ензо. Офіс продажів в парусі. Все помпезно. Проекти красиві. Все місто в рекламі нещасних 3 обєктів. Все свідчить про ввалені гроші.
Проте Пів року риють на коновальця яму. Навіть котлованом під фундамент назвати не можна. Що за ібд (імітація бурной деятельности)?

Вариант, что не покупают и строить особо не за что - реален?


Реален.
Не хочется про таке думати, але наявність ботоферми на доміку і катання бульдозеру по ямі є прямими ознаками ібд.

Зи. Активно бульдозери почали їздити на перетині коновальця і предславинської.
Причем эта бото ферма не только на домике, а и в вайбер и телеграмм группах.
Аж тошнит от их комментариев.
Кстати это была одна из причин отказа от инвестиции!

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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:50

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Там не цитата, там целый спор на nn страниц, где с одной стороны: такое г0вн0 в Киеве строить нельзя, а с вашей стороны: такое замечательное бюджетное жилье для народа строить нужно, и чем больше - тем лучше, и чем ближе к центру - тем прекраснее.

Там было про дом такой формы?

И цвет другой был.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:57

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Там не цитата, там целый спор на nn страниц, где с одной стороны: такое г0вн0 в Киеве строить нельзя, а с вашей стороны: такое замечательное бюджетное жилье для народа строить нужно, и чем больше - тем лучше, и чем ближе к центру - тем прекраснее.

Там было про дом такой формы?

И цвет другой был.

По цвету не факт
:mrgreen:
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:05

Пишут, что бюджет не получил 50 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/20/648917/
При этом поговаривают, что план внешних заимствований согласно бюджета 2019 почти выполнен.
Одна из причин-низкий курс ( мало денег от растаможки)
осенью гривна можно резко девальвировать, чему будет две причины — дефицит бюджета и закупка энергоносителей перед отопительным сезоном.

https://kurs.com.ua/novost/120345-dira-v-bjudzhete-chto-pod-ugrozoi/
а может не девальвировать, если не проплатят строительство и ремонт дорог

Девальвация-надежда для строителей
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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