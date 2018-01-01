Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Что-то давно не было фоторепортажей с ОП КАНа,по предыдущей легенде народу было всё равно на цены и сроки поставки,главное халявная кАнфетка и кофэ ,1000 или 1500 за метр,невапрос,что поменялось,не дай бог уволили верного слугу застройщика???
Навіщо видумувати про ціни і терміни? Обговорюю найдешевше житло. Шо, теж нізя?
Ну то давай про ТТ. Двухи ідеальні. Подивився на новий рендер басейну - отримав візуальний оргазм.
Что-то давно не было фоторепортажей с ОП КАНа,по предыдущей легенде народу было всё равно на цены и сроки поставки,главное халявная кАнфетка и кофэ ,1000 или 1500 за метр,невапрос,что поменялось,не дай бог уволили верного слугу застройщика???
Навіщо видумувати про ціни і терміни? Обговорюю найдешевше житло. Шо, теж нізя?
Ну то давай про ТТ. Двухи ідеальні. Подивився на новий рендер басейну - отримав візуальний оргазм.
Дивлюсь на рендер і думаю: як це воно засклене буде гарно виглядати...