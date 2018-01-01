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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1285128612871288

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:18

  Serg-ik написав:zzzzzz
шикарные квартиры на стыке домов
Зображення


Это говорит что компании, которые, давно на рынке дефолтные? хотят заработать много, чтобы выжать максимум. Но если действительно плохо для компании, то это оправдание.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:03

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Там было про дом такой формы?

И цвет другой был.

По цвету не факт
:mrgreen:
Зображення

Цвет явно другой и форма буквой П, а ужос-ужос - это когда буквой Г. Когда буквой П - это заипок - дайте две.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:22

  somilitark написав:
  Первый написав:

Народу насрать.

Что-то давно не было фоторепортажей с ОП КАНа,по предыдущей легенде народу было всё равно на цены и сроки поставки,главное халявная кАнфетка и кофэ ,1000 или 1500 за метр,невапрос,что поменялось,не дай бог уволили верного слугу застройщика??? :lol:


Навіщо видумувати про ціни і терміни?
Обговорюю найдешевше житло. Шо, теж нізя?

Ну то давай про ТТ. Двухи ідеальні. Подивився на новий рендер басейну - отримав візуальний оргазм.Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:34

  Первый написав:[


Зи. Активно бульдозери почали їздити на перетині коновальця і предславинської.

Место норм. Старый рендер унылое гвно, надеюсь проект поменяли. Старт думаю будет с 38 кгрн, будем ждать.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:43

  Первый написав:
  somilitark написав:
  Первый написав:

Народу насрать.

Что-то давно не было фоторепортажей с ОП КАНа,по предыдущей легенде народу было всё равно на цены и сроки поставки,главное халявная кАнфетка и кофэ ,1000 или 1500 за метр,невапрос,что поменялось,не дай бог уволили верного слугу застройщика??? :lol:


Навіщо видумувати про ціни і терміни?
Обговорюю найдешевше житло. Шо, теж нізя?

Ну то давай про ТТ. Двухи ідеальні. Подивився на новий рендер басейну - отримав візуальний оргазм.Зображення

Дивлюсь на рендер і думаю: як це воно засклене буде гарно виглядати...
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  #<1 ... 1285128612871288
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