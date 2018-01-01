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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:13
Kostia Жителей в ТТ будет больше, значит и бассейн должен быть больше. Чтоб ------ их там, как котят...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:35
Интересно....партия Слуга народа держит свои счета в банке Глобус
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:39
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:58
а що не так з Глобусом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 02 лип, 2019 18:46
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:02
Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.
Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23
Живите своим умом!
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