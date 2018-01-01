RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1286128712881289

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:13

Kostia Жителей в ТТ будет больше, значит и бассейн должен быть больше. Чтоб ------ их там, как котят...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9350
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:35

Интересно....партия Слуга народа держит свои счета в банке Глобус :)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33859
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3314 раз.
Подякували: 6775 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:39

  zzzzzz написав:Интересно....партия Слуга народа держит свои счета в банке Глобус :)


На офшорах))
Ethereum
 
Повідомлень: 598
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:58

а що не так з Глобусом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15887
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:46

  flyman написав:а що не так з Глобусом?

+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.
airmax78
 
Повідомлень: 30640
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:02

  airmax78 написав:
  flyman написав:а що не так з Глобусом?

+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.

Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.

Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33859
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3314 раз.
Подякували: 6775 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:45

Подброшу свежий кейс.
Закрыта сделка на ЛУ24.
3к под капремонт, 70куе.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10708
З нами з: 05.06.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:58

  Прохожий написав:Подброшу свежий кейс.
Закрыта сделка на ЛУ24.
3к под капремонт, 70куе.

Это к дорожаю или к дешевею ?

глянул на ЛУНе, цены 92-139 куе , всего 5 предложений.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33859
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3314 раз.
Подякували: 6775 раз.
 
Профіль
22
4
2
  #<1 ... 1286128712881289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1479, 1480, 1481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14802 2423566
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 17:25
Хомякоид
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181421
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 65937
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.