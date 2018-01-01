Додано: Вів 02 лип, 2019 16:13

Kostia Жителей в ТТ будет больше, значит и бассейн должен быть больше. Чтоб ------ их там, как котят...

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s