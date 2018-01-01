Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Согласно утвержденной градостроительной документации на период до 2040 года предусматривается существенное увеличение населения пригородной зоны города Киева.
Об этом сообщается на странице КО "Генеральный план Киева" в Facebook.
Специалисты "Киевгенплана" подсчитали население основных населенных пунктов, которое будет проживать в пределах проектной Большой кольцевой дороги вокруг Киева.
Прогнозируется, что население за 20 лет увеличится в 2,3 раза — с 510 тыс до 1,17 млн человек.
Отдельно отмечается, что в юго-западном направлении (Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Чайки, Белогородка, Крюковщина, Гатное, Вишневое) населения увеличится более чем в 8 раз.
"Количество рабочих мест в пригородной зоне на 2040 год составит 416 тыс, что является недостаточным, а значит большее количество населения с высокой долей вероятности будет работать в Киеве. Все это создаст дополнительную нагрузку на магистральную уличную сеть города, которая уже работает на пределе своей пропускной способности", - говорится в сообщении.
В коммунальном предприятии отмечают, что данную проблему Киев самостоятельно, без участия населенных пунктов пригородной зоны, решить не сможет.
"Обращаемся к нашим коллегам-проектировщикам населенных пунктов пригородной зоны города Киева:
учитывайте в своих решениях не только территориальные возможности развития населенного пункта, но и возможность проезда к местам приложения труда", - заявили в "Киевгенплане".