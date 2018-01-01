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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1287128812891290

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 03:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить.
Всем хорошей ловли. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:53

  Понаехал написав:Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить.
Всем хорошей ловли. :)

Если кризис отменяется, то чего же золотишко опять вверх устремилось?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:00

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить.
Всем хорошей ловли. :)

Если кризис отменяется, то чего же золотишко опять вверх устремилось?

Статистика последнее время выходит весьма противоречивая.Кризис может и отменяется, но рост мировой экономики замедляется. А там кто его знает, может рост продолжиться, а может и в рецессию свалимся.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:08

Да как же так, не может такого быть ? Где Кинг, все на защиту моста Кличко )))

ДБР расследует махинации при строительстве пешеходно-велосипедного “моста Кличко”

http://kievvlast.com.ua/text/gbr-rassle ... cnm9u3HT38
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:49

  airmax78 написав:Слушаем и смотрим внимательно. Не занимаемся самодеятельностью:
https://youtu.be/CXkIvbUD9jo


Соответствует?
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3492228595

кстати, уже с первого правила не получается "Не занимаемся самодеятельностью:"
Планировка зависит от архитектора и жлобства застройщика.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:00

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Слушаем и смотрим внимательно. Не занимаемся самодеятельностью:
https://youtu.be/CXkIvbUD9jo


Соответствует?
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3492228595

кстати, уже с первого правила не получается "Не занимаемся самодеятельностью:"
Планировка зависит от архитектора и жлобства застройщика.


Автор поста в фб просто гений маркетинга )) Ни местоположение ни указано, ни этаж , даже город не указан ))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Слушаем и смотрим внимательно. Не занимаемся самодеятельностью:
https://youtu.be/CXkIvbUD9jo


Соответствует?
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3492228595

кстати, уже с первого правила не получается "Не занимаемся самодеятельностью:"
Планировка зависит от архитектора и жлобства застройщика.

Планировку а)мы выбираем сами, покупая квартиру; б)в совеременных домах планировку можно изменить (в пределах разумного).
Квартирка по объявлению, кстати, да, соответствует. Только я бы такой темный цвет для стен не использовал. И так однушка, так еще темная стена уменьшает пространство.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://glavcom.ua/amp/kyiv/news/u-kije ... 06645.html
airmax78
 
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  #<1 ... 1287128812891290
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