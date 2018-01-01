Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить. Всем хорошей ловли.
Понаехал написав:Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить. Всем хорошей ловли.
Если кризис отменяется, то чего же золотишко опять вверх устремилось?
Понаехал написав:Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить. Всем хорошей ловли.
Если кризис отменяется, то чего же золотишко опять вверх устремилось?
Статистика последнее время выходит весьма противоречивая.Кризис может и отменяется, но рост мировой экономики замедляется. А там кто его знает, может рост продолжиться, а может и в рецессию свалимся.
кстати, уже с первого правила не получается "Не занимаемся самодеятельностью:" Планировка зависит от архитектора и жлобства застройщика.
Планировку а)мы выбираем сами, покупая квартиру; б)в совеременных домах планировку можно изменить (в пределах разумного). Квартирка по объявлению, кстати, да, соответствует. Только я бы такой темный цвет для стен не использовал. И так однушка, так еще темная стена уменьшает пространство.
Понаехал написав:Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить. Всем хорошей ловли.