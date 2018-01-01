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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1288128912901291

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 181
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:42

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.

Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.

Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23


примат звонил, говорил что может дать под 16,9% на вторичку. включая все % страховка и т.д.

но хз как в итоге будет.

О-о... 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 14:11

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.

Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.

Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23


примат звонил, говорил что может дать под 16,9% на вторичку. включая все % страховка и т.д.

но хз как в итоге будет.


  airmax78 написав:О-о... 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.


Может это не всем, а только президентам.
хз есть ли это предложение еще. Звони в феврале.

я кред. лимит пользуюсь от 2013. и контрабасс заказывал, где-то оборот по картам около 1 лимона гривен за 3-4 месяца :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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