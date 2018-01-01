|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:42
proftpd66 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.
Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.
Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23
примат звонил, говорил что может дать под 16,9% на вторичку. включая все % страховка и т.д.
но хз как в итоге будет.
О-о... 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30651
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3628 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 лип, 2019 14:11
proftpd66 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.
Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.
Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23
примат звонил, говорил что может дать под 16,9% на вторичку. включая все % страховка и т.д.
но хз как в итоге будет.
airmax78 написав:
О-о... 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
Может это не всем, а только президентам.
хз есть ли это предложение еще. Звони в феврале.
я кред. лимит пользуюсь от 2013. и контрабасс заказывал, где-то оборот по картам около 1 лимона гривен за 3-4 месяца
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 813
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14843
|2425388
|
|
|455
|181426
|
|
|31672
|66026
|
|