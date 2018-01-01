Додано: Сер 03 лип, 2019 14:41

airmax78 написав: 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те. 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.

над чем? сколько дураков возьмёт кредит под такой процент?Посчитано много лет назад.Если сейчас 8000, которые я трачу на аренду, перекинуть в кредит, то получится 300 000 грн на 7 лет под 18% годовых4500 на проценты, 3500 на тело. Что такое 300 000? Это 11500 у.е., половина стоимости скромного ремонта ( если я правильно оценивая ситуацию, пальцем в небо).предлагаете взять денег на ремонт (точнее, на половину)?Для сравнения:10 000 долл могут скинуть на квартире, которая стоит 110 000. С ремонтом, мебелью, техникой на кухне и 2 кондея.5 000 долл скинули на квартире, которая стоила 85 000. В жилом состоянии, но текущий ремонт нужен.Какой надо по сумме брать кредит под 16,9% в год?