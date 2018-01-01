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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:42
proftpd66 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.
Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.
Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23
примат звонил, говорил что может дать под 16,9% на вторичку. включая все % страховка и т.д.
но хз как в итоге будет.
О-о... 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
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airmax78
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:11
proftpd66 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
+/- помойка, чудом выжившая. Хотя то, что СН держит там деньги меня нисколько не удивляет.
Большинство ипотечных кредитов которые выдает Глобус идут Укрбуду, КГС мало, остальным еще меньше. Глобус дружит с Укрбудом.
Даже возле левобережного отдела продаж Укрбуда находится отделение Глобуса, в одном здании. Сверстюка 23
примат звонил, говорил что может дать под 16,9% на вторичку. включая все % страховка и т.д.
но хз как в итоге будет.
airmax78 написав:
О-о... 16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
Может это не всем, а только президентам.
хз есть ли это предложение еще. Звони в феврале.
я кред. лимит пользуюсь от 2013. и контрабасс заказывал, где-то оборот по картам около 1 лимона гривен за 3-4 месяца
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Сер 03 лип, 2019 14:41
airmax78 написав:
16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
над чем? сколько дураков возьмёт кредит под такой процент?
Посчитано много лет назад.
Если сейчас 8000, которые я трачу на аренду, перекинуть в кредит, то получится 300 000 грн на 7 лет под 18% годовых
4500 на проценты, 3500 на тело. Что такое 300 000? Это 11500 у.е., половина стоимости скромного ремонта ( если я правильно оценивая ситуацию, пальцем в небо).
предлагаете взять денег на ремонт (точнее, на половину)?
Для сравнения:
10 000 долл могут скинуть на квартире, которая стоит 110 000. С ремонтом, мебелью, техникой на кухне и 2 кондея.
5 000 долл скинули на квартире, которая стоила 85 000. В жилом состоянии, но текущий ремонт нужен.
Какой надо по сумме брать кредит под 16,9% в год?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:02
Serg-ik написав: airmax78 написав:
16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
над чем? сколько дураков возьмёт кредит под такой процент?
Посчитано много лет назад.
Если сейчас 8000, которые я трачу на аренду, перекинуть в кредит, то получится 300 000 грн на 7 лет под 18% годовых
4500 на проценты, 3500 на тело. Что такое 300 000? Это 11500 у.е., половина стоимости скромного ремонта ( если я правильно оценивая ситуацию, пальцем в небо).
предлагаете взять денег на ремонт (точнее, на половину)?
Для сравнения:
10 000 долл могут скинуть на квартире, которая стоит 110 000. С ремонтом, мебелью, техникой на кухне и 2 кондея.
5 000 долл скинули на квартире, которая стоила 85 000. В жилом состоянии, но текущий ремонт нужен.
Какой надо по сумме брать кредит под 16,9% в год?
Вы не на то внимание обращаете. Снижение %% ставки на +/-20% - это увеличение количества сделок с использованием ипотеки. Увеличение количества сделок - рост спроса. Рост спроса - рост цен.
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airmax78
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:17
airmax78
на окраине Киева много земли. Строительные компании научились делать пирамиды, 20 домов начнут строить и демпинговать цены (т.е. уменьшать цены). Даже обычные компании стоят быстро и дешево. Расти недвига на окраине города вряли будет. Возле выдубычей КГС в промзоне планирует 40-60 домой построить. Остальные начнут по 100 домой на год строить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:34
proftpd66 написав:airmax78
на окраине Киева много земли. Строительные компании научились делать пирамиды, 20 домов начнут строить и демпинговать цены (т.е. уменьшать цены). Даже обычные компании стоят быстро и дешево. Расти недвига на окраине города вряли будет. Возле выдубычей КГС в промзоне планирует 40-60 домой построить. Остальные начнут по 100 домой на год строить.
Мегастроители уже попустились за Окружной - Ликоград планировал нашлепать больше сотни домов, но сейчас ограничивает свои аппетиты двумя десятками.
Полсотни домов в Свито Парке КГС построить может, но вот садики, школы и поликлиники жителям нового выдубичевского ПОХа придется искать самим. Если на Харьковском есть хоть что-то после клятого совка, то на Выдубичах окромя промки полный голяк
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:00
proftpd66 написав:airmax78
на окраине Киева много земли. Строительные компании научились делать пирамиды, 20 домов начнут строить и демпинговать цены (т.е. уменьшать цены). Даже обычные компании стоят быстро и дешево. Расти недвига на окраине города вряли будет. Возле выдубычей КГС в промзоне планирует 40-60 домой построить. Остальные начнут по 100 домой на год строить.
Що можна взяти?
Всім процвітання!
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:03
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
16,9% - это все еще тяжело, но уже не 20+%. Серж, думай те.
над чем? сколько дураков возьмёт кредит под такой процент?
Посчитано много лет назад.
Если сейчас 8000, которые я трачу на аренду, перекинуть в кредит, то получится 300 000 грн на 7 лет под 18% годовых
4500 на проценты, 3500 на тело. Что такое 300 000? Это 11500 у.е., половина стоимости скромного ремонта ( если я правильно оценивая ситуацию, пальцем в небо).
предлагаете взять денег на ремонт (точнее, на половину)?
Для сравнения:
10 000 долл могут скинуть на квартире, которая стоит 110 000. С ремонтом, мебелью, техникой на кухне и 2 кондея.
5 000 долл скинули на квартире, которая стоила 85 000. В жилом состоянии, но текущий ремонт нужен.
Какой надо по сумме брать кредит под 16,9% в год?
Вы не на то внимание обращаете. Снижение %% ставки на +/-20% - это увеличение количества сделок с использованием ипотеки. Увеличение количества сделок - рост спроса. Рост спроса - рост цен.
Дивний сержик. Знімає клоповнік вартістю до 40куе. А порівнює з квартирою за 100куе... зразу видно, не просто топ, а топ по іканоміці.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:07
proftpd66 написав:airmax78
на окраине Киева много земли. Строительные компании научились делать пирамиды, 20 домов начнут строить и демпинговать цены (т.е. уменьшать цены). Даже обычные компании стоят быстро и дешево. Расти недвига на окраине города вряли будет. Возле выдубычей КГС в промзоне планирует 40-60 домой построить. Остальные начнут по 100 домой на год строить.
Так Сержу на окраине не нужно. Но если ипотека заработает, то, боюсь, выбора уже не будет - придется брать на окраине.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:12
airmax78 написав:
Вы не на то внимание обращаете. Снижение %% ставки на +/-20% - это увеличение количества сделок с использованием ипотеки. Увеличение количества сделок - рост спроса. Рост спроса - рост цен.
зачем обращать внимание? Надо просто считать. Сейчас проще за неделю выторговать , чем за 7 лет оплатить. или Вы думаете, что кто-то позарится на мой сегмент и будет брать 1 000 000 грн под 16,9% годовых?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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