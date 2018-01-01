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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1289129012911292

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 182
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:если ипотека заработает, то, боюсь, выбора уже не будет

сменили зарплатодателя? Вздыханиям об ипотеке уже 9 лет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Знімає клоповнік вартістю до 40куе. А порівнює з квартирою за 100куе

Ты своих тараканов в голове с моими бабочкам в животе не путай.
я снимаю квартиру. Клоповники тебе оставил.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В оранж сити вторую очередь продают.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:05

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:если ипотека заработает, то, боюсь, выбора уже не будет
сменили зарплатодателя? Вздыханиям об ипотеке уже 9 лет.
Оно может и по другому сценарию пойти. Заработает ипотека - часть арендующих купят себе жилье - упадет спрос на аренду - упадет спрос на квартиры под аренду - упадут цены на такие квартиры///
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:10

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:если ипотека заработает, то, боюсь, выбора уже не будет

сменили зарплатодателя? Вздыханиям об ипотеке уже 9 лет.

укргаз вовсю предлагает ипотечные программы
vitaliian
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trololo

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