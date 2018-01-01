сменили зарплатодателя? Вздыханиям об ипотеке уже 9 лет.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сменили зарплатодателя? Вздыханиям об ипотеке уже 9 лет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ты своих тараканов в голове с моими бабочкам в животе не путай.
я снимаю квартиру. Клоповники тебе оставил.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В оранж сити вторую очередь продают.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:05
Оно может и по другому сценарию пойти. Заработает ипотека - часть арендующих купят себе жилье - упадет спрос на аренду - упадет спрос на квартиры под аренду - упадут цены на такие квартиры///
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:10
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