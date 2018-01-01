Додано: Сер 03 лип, 2019 18:10

airmax78 написав: На рынке же люди не с голой попой ходят. Будут брать не 1000 000, а недостающие до 1000000 200-300-500 тыс. На рынке же люди не с голой попой ходят. Будут брать не 1000 000, а недостающие до 1000000 200-300-500 тыс.

Ну так сейчас средний ипотечный кредит 600 000 грн,это же явно не на всю квартиру,я имею ввиду выданные в прошлом году,это явно не на всю квартиру,а на часть.Причём только один Ощад рапортовал,что за прошлый год выдал более 1000 кредитов,думаю больше половины в столице ибо доходы белые и позволяют физически.Сколько там тех сделок,по последним данным 300 первичка и столько же вторичка,зимой ещё меньше.Ощад выдал допустим в жирный месяц 50 кредитов,Приматик,Укргаз,придворные банки застройщиков тоже в теме.Не удивлюсь,если сейчас так или иначе под 50% сделок с финансированием от банков.А если например Кабмин не будет забирать всю "прибыль" у госов,а скажем оставит 1 ярд прибыли на госпрограмму "молодёжное кредитование",под 9.99% процента годовых без комиссий,то это будет бомба.Средний кредит 600 000,допустим эффективная ставка будет 20% и выше,ограничить банки,мол 50на 50.Итого для среднего кредита надо будет банку условно взять из прибыли 60 000 грн и 600 000на кредит,на ярд выйдет почти 1600 кредитов,если половина пойдёт на рынок столицы,то думаю дополнительный спрос в 100 квартир в месяц взбодрит рынок.А если направить 2 ярда,то это запустит уже помощнее виток.Для ипотечного счастья надо всего навсего несколько ярдов и кол-во сделок в месяц можно удвоить.А тут ещё и доллар наванговали по 15,так что держитесь квартироиметели,клондайк не за горами)))п.с. прелесть 2 не продавайте,кто его знает,может ещё удвоится в цене)))