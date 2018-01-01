сменили зарплатодателя? Вздыханиям об ипотеке уже 9 лет.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сменили зарплатодателя? Вздыханиям об ипотеке уже 9 лет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ты своих тараканов в голове с моими бабочкам в животе не путай.
я снимаю квартиру. Клоповники тебе оставил.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В оранж сити вторую очередь продают.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:05
Оно может и по другому сценарию пойти. Заработает ипотека - часть арендующих купят себе жилье - упадет спрос на аренду - упадет спрос на квартиры под аренду - упадут цены на такие квартиры///
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:10
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:24
Знав би прикуп... жив би в своєму.
Всім процвітання!
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:27
На рынке же люди не с голой попой ходят. Будут брать не 1000 000, а недостающие до 1000000 200-300-500 тыс.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:28
Теоретически - может, но практически оно так нигде не работает.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:10
Ну так сейчас средний ипотечный кредит 600 000 грн,это же явно не на всю квартиру,я имею ввиду выданные в прошлом году,это явно не на всю квартиру,а на часть.
Причём только один Ощад рапортовал,что за прошлый год выдал более 1000 кредитов,думаю больше половины в столице ибо доходы белые и позволяют физически.
Сколько там тех сделок,по последним данным 300 первичка и столько же вторичка,зимой ещё меньше.
Ощад выдал допустим в жирный месяц 50 кредитов,Приматик,Укргаз,придворные банки застройщиков тоже в теме.
Не удивлюсь,если сейчас так или иначе под 50% сделок с финансированием от банков.
А если например Кабмин не будет забирать всю "прибыль" у госов,а скажем оставит 1 ярд прибыли на госпрограмму "молодёжное кредитование",под 9.99% процента годовых без комиссий,то это будет бомба.
Средний кредит 600 000,допустим эффективная ставка будет 20% и выше,ограничить банки,мол 50на 50.
Итого для среднего кредита надо будет банку условно взять из прибыли 60 000 грн и 600 000на кредит,на ярд выйдет почти 1600 кредитов,если половина пойдёт на рынок столицы,то думаю дополнительный спрос в 100 квартир в месяц взбодрит рынок.
А если направить 2 ярда,то это запустит уже помощнее виток.
Для ипотечного счастья надо всего навсего несколько ярдов и кол-во сделок в месяц можно удвоить.
А тут ещё и доллар наванговали по 15,так что держитесь квартироиметели,клондайк не за горами)))
п.с. прелесть 2 не продавайте,кто его знает,может ещё удвоится в цене)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:16
За два дня работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 22%
Живите своим умом!
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