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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1290129112921293

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 182
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:17

после долгого десятилетия квартиры снова стали доступны. Если сделают адекватную ипотеку за квартирами выстроится очередь, потому что все понимают как для столицы цены низкие, если не брать хрущи то квартира в Киеве залог ликвидный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:24

vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:27

  zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.

Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:36

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.

Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.

Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:38

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.

Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.

Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))

Думаю вполне. Поинтересуйтесь ставками на депозиты в нац валюте в Армении или Грузии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:43

  zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.

У кого есть 50% на 1й взнос могут себе позволить взять ипотеку под 25-30% годовых и выплатить её за 2-3 года. Большое видится на расстоянии, сделка окажется выгодной папизже, когда цена м2 будет как в Варшаве. Высокие ставки компенсируются низкой ценой на недвижимость. Сейчас самое время разворачивать кредитование.

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.

Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.

Стрёмно было зелень под 12% нести. 7% мировая цена нас как заёмщика.
4% это банки нас нагло обдирают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:24

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.

Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.

Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))

Легче поверить в то, что Макс будет через 3 года на клубнике в Польше, чем в гривнедепо 8-10%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:27

  vitaliian написав:Стрёмно было зелень под 12% нести. 7% мировая цена нас как заёмщика.
4% это банки нас нагло обдирают.

Большая часть БС - государство: Приват, Ощад, Укргаз, Укрексим. Поэтому они могуть потихоньку иметь пересичных.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:28

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Стрёмно было зелень под 12% нести. 7% мировая цена нас как заёмщика.
4% это банки нас нагло обдирают.

Большая часть БС - государство: Приват, Ощад, Укргаз, Укрексим. Поэтому они могуть потихоньку иметь пересичных.

хотят чтобы гривну хранили.
vitaliian
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