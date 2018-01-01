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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:17
после долгого десятилетия квартиры снова стали доступны. Если сделают адекватную ипотеку за квартирами выстроится очередь, потому что все понимают как для столицы цены низкие, если не брать хрущи то квартира в Киеве залог ликвидный.
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vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:24
vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:27
zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
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airmax78
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:36
airmax78 написав: zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:38
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
Думаю вполне. Поинтересуйтесь ставками на депозиты в нац валюте в Армении или Грузии.
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airmax78
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:43
zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
У кого есть 50% на 1й взнос могут себе позволить взять ипотеку под 25-30% годовых и выплатить её за 2-3 года. Большое видится на расстоянии, сделка окажется выгодной папизже, когда цена м2 будет как в Варшаве. Высокие ставки компенсируются низкой ценой на недвижимость. Сейчас самое время разворачивать кредитование.
airmax78 написав: zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Стрёмно было зелень под 12% нести. 7% мировая цена нас как заёмщика.
4% это банки нас нагло обдирают.
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vitaliian
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:24
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:vitaliian
А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
Легче поверить в то, что Макс будет через 3 года на клубнике в Польше, чем в гривнедепо 8-10%.
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BIGor
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:27
vitaliian написав:
Стрёмно было зелень под 12% нести. 7% мировая цена нас как заёмщика.
4% это банки нас нагло обдирают.
Большая часть БС - государство: Приват, Ощад, Укргаз, Укрексим. Поэтому они могуть потихоньку иметь пересичных.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:28
BIGor написав: vitaliian написав:
Стрёмно было зелень под 12% нести. 7% мировая цена нас как заёмщика.
4% это банки нас нагло обдирают.
Большая часть БС - государство: Приват, Ощад, Укргаз, Укрексим. Поэтому они могуть потихоньку иметь пересичных.
хотят чтобы гривну хранили.
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vitaliian
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