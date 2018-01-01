Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
после долгого десятилетия квартиры снова стали доступны. Если сделают адекватную ипотеку за квартирами выстроится очередь, потому что все понимают как для столицы цены низкие, если не брать хрущи то квартира в Киеве залог ликвидный.
zzzzzz написав:vitaliian А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
zzzzzz написав:vitaliian А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
zzzzzz написав:vitaliian А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
Думаю вполне. Поинтересуйтесь ставками на депозиты в нац валюте в Армении или Грузии.
zzzzzz написав:vitaliian А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
У кого есть 50% на 1й взнос могут себе позволить взять ипотеку под 25-30% годовых и выплатить её за 2-3 года. Большое видится на расстоянии, сделка окажется выгодной папизже, когда цена м2 будет как в Варшаве. Высокие ставки компенсируются низкой ценой на недвижимость. Сейчас самое время разворачивать кредитование.
airmax78 написав:
zzzzzz написав:vitaliian А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Стрёмно было зелень под 12% нести. 7% мировая цена нас как заёмщика. 4% это банки нас нагло обдирают.
zzzzzz написав:vitaliian А с чего это ипотека будет доступна ? Лично вы готовы свои гривны нести на депозит под 8-10% на пару лет , что-бы банк выдал эту ипотеку под 12% например. Дурних нэма як то кажуть.
Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
Легче поверить в то, что Макс будет через 3 года на клубнике в Польше, чем в гривнедепо 8-10%.
zzzzzz написав:Ну да, а еще 3 года назад дурных нэма было под 4% годовых долляры нести. А сейчас аж гай шумит.
Макс, ты ставишь что через 3 года ставки по гривнедепо будут 8-10% ?)))
Думаю вполне. Поинтересуйтесь ставками на депозиты в нац валюте в Армении или Грузии.[/quote]
Евробонды сегодня 7-8% в долларах . Про нынешний кредитный рейтинг Украины всем известно. Что-бы гривнедепо было 8-10% должны быть инфляция 4-5% Сейчас инфляция в мае была 9,6% А это картинка для понимания что такое Украина в глазах мирового сообщества.
А вот картинка к вопросу про ипотеку. В США ставка уже 4% средневзвешенная на 30 лет.