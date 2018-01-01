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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:04
для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:32
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:14
ближе к Киеву всегда стоять. Стоять по Киеву 1 час, а с пригорода будет 1 час и 15минут
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уверены?
есть 1300 000 грн (50 000 долл). берется кредит еще экв-т 50 000 долл под 17% (льготных). За 2-3 года возвращается кредит и проценты платятся???
ежемесячно платить 36 000 тела кредита и в среднем 15 000 грн процентов в первый год?
фантазер
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, на сколько увеличились/упали ваши гривневые доходы в месяц по сравнению с 2013 годом? 0%, 20%, 50%? -20%, -50%?
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