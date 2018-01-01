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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1291129212931294

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 182
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:04

для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:32

  proftpd66 написав:для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.

100%. В пробках по 1.5-2 часа в день стоять они себе легко позволить могут - молодое же поколение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:14

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.

100%. В пробках по 1.5-2 часа в день стоять они себе легко позволить могут - молодое же поколение.


ближе к Киеву всегда стоять. Стоять по Киеву 1 час, а с пригорода будет 1 час и 15минут
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:У кого есть 50% на 1й взнос могут себе позволить взять ипотеку под 25-30% годовых и выплатить её за 2-3 года

Уверены?
есть 1300 000 грн (50 000 долл). берется кредит еще экв-т 50 000 долл под 17% (льготных). За 2-3 года возвращается кредит и проценты платятся???
ежемесячно платить 36 000 тела кредита и в среднем 15 000 грн процентов в первый год?
фантазер
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, на сколько увеличились/упали ваши гривневые доходы в месяц по сравнению с 2013 годом? 0%, 20%, 50%? -20%, -50%?
investorkiev
 
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