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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:24
proftpd66 написав:
для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.
Ага, за городом (в пределах 15-20 км) цена аренды тоже немаленькая (5-6 тыс. однушка) + плюс больше трат на дорогу (бензин) + пробки и время в пути до 3-4х часов в день. Сомнительный выигрыш))
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The_Rebel
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:32
proftpd66 написав:
для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.
100%. В пробках по 1.5-2 часа в день стоять они себе легко позволить могут - молодое же поколение.
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airmax78
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Додано: Сер 03 лип, 2019 23:14
airmax78 написав: proftpd66 написав:
для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.
100%. В пробках по 1.5-2 часа в день стоять они себе легко позволить могут - молодое же поколение.
ближе к Киеву всегда стоять. Стоять по Киеву 1 час, а с пригорода будет 1 час и 15минут
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Сер 03 лип, 2019 23:16
vitaliian написав:
У кого есть 50% на 1й взнос могут себе позволить взять ипотеку под 25-30% годовых и выплатить её за 2-3 года
Уверены?
есть 1300 000 грн (50 000 долл). берется кредит еще экв-т 50 000 долл под 17% (льготных). За 2-3 года возвращается кредит и проценты платятся???
ежемесячно платить 36 000 тела кредита и в среднем 15 000 грн процентов в первый год?
фантазер
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 03 лип, 2019 23:22
Серж, на сколько увеличились/упали ваши гривневые доходы в месяц по сравнению с 2013 годом? 0%, 20%, 50%? -20%, -50%?
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investorkiev
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Додано: Чет 04 лип, 2019 07:56
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
для молодого поколения кредит не нужен. Можно взять евробляху или электромобиль. Цена дешевеют на электро. И снимать за городом.
100%. В пробках по 1.5-2 часа в день стоять они себе легко позволить могут - молодое же поколение.
ближе к Киеву всегда стоять. Стоять по Киеву 1 час, а с пригорода будет 1 час и 15минут
Ага. Поэтому пробки на Одесской трассе начинаются часто за 20 км от Киева.
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airmax78
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Додано: Чет 04 лип, 2019 07:58
investorkiev написав:
Серж, на сколько увеличились/упали ваши гривневые доходы в месяц по сравнению с 2013 годом? 0%, 20%, 50%? -20%, -50%?
Так посмотрите в голосовалке - там же видно кто как проголосовал.
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airmax78
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