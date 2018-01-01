Ага, за городом (в пределах 15-20 км) цена аренды тоже немаленькая (5-6 тыс. однушка) + плюс больше трат на дорогу (бензин) + пробки и время в пути до 3-4х часов в день. Сомнительный выигрыш))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:24
Ага, за городом (в пределах 15-20 км) цена аренды тоже немаленькая (5-6 тыс. однушка) + плюс больше трат на дорогу (бензин) + пробки и время в пути до 3-4х часов в день. Сомнительный выигрыш))
Додано: Сер 03 лип, 2019 22:32
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:14
ближе к Киеву всегда стоять. Стоять по Киеву 1 час, а с пригорода будет 1 час и 15минут
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уверены?
есть 1300 000 грн (50 000 долл). берется кредит еще экв-т 50 000 долл под 17% (льготных). За 2-3 года возвращается кредит и проценты платятся???
ежемесячно платить 36 000 тела кредита и в среднем 15 000 грн процентов в первый год?
фантазер
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, на сколько увеличились/упали ваши гривневые доходы в месяц по сравнению с 2013 годом? 0%, 20%, 50%? -20%, -50%?
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:56
Ага. Поэтому пробки на Одесской трассе начинаются часто за 20 км от Киева.
Додано: Чет 04 лип, 2019 07:58
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:57
investorkiev
+50 в грн. а что?
В накопления ничего не попадает.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:18
Вопрос не по теме, но где как не тут спросить.
Проходя мимо своего комплекса, увидел небольшой заборчик в районе одного из въездов в подземный паркинг и тротуара. Из группы в фейсбук узнал, что застройщик (ТММ), якобы собирается втулить там "школу" - пристройку на 2 или 3 этажа. Рендер выглядит вот так:
Понятное дело, что сделать это можно только за счет захвата части двора. Собственно, вопрос: что делать в такой ситуации? У меня кроме как звонить в полицию идей нет, но может подскажете куда обратиться? Жильцы собираются нанимать юриста, собирать подписи - но, боюсь, пока это всё произойдет, там уже будет стоять монолит.
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:25
kyk
сразу подумал о проверке через этот сайт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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