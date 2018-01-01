Додано: Чет 04 лип, 2019 09:18

Вопрос не по теме, но где как не тут спросить.Проходя мимо своего комплекса, увидел небольшой заборчик в районе одного из въездов в подземный паркинг и тротуара. Из группы в фейсбук узнал, что застройщик (ТММ), якобы собирается втулить там "школу" - пристройку на 2 или 3 этажа. Рендер выглядит вот так:Понятное дело, что сделать это можно только за счет захвата части двора. Собственно, вопрос: что делать в такой ситуации? У меня кроме как звонить в полицию идей нет, но может подскажете куда обратиться? Жильцы собираются нанимать юриста, собирать подписи - но, боюсь, пока это всё произойдет, там уже будет стоять монолит.