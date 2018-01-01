Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Застройщик вряд ли станет строить школу, пока ему под это не выделят землю. Если землю выделили - то все, скорее всего, можно только повозмущаться без результата. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо создавать ОСМД и выделять на него землю. Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
Застройщик вряд ли станет строить школу, пока ему под это не выделят землю. Если землю выделили - то все, скорее всего, можно только повозмущаться без результата. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо создавать ОСМД и выделять на него землю. Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
"Школа" танцев, йоги и прочей фигни. Думаю, в итоге будет смарт-жилье. Вопрос об алгоритме действий в целом в такой ситуации.