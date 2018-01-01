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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1292129312941295

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 182
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:25

  kyk написав:Вопрос не по теме, но где как не тут спросить.
Проходя мимо своего комплекса, увидел небольшой заборчик в районе одного из въездов в подземный паркинг и тротуара. Из группы в фейсбук узнал, что застройщик (ТММ), якобы собирается втулить там "школу" - пристройку на 2 или 3 этажа. Рендер выглядит вот так:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65824938_2805668479459817_6962261193633300480_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlncWuTpal1xX7TEMJNBZpY58ElVPSbj3JIJIxBOHsEWLMh7E0UloDp1Wiew__FOD4&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=84b2122563e997df2bc768a1db954a58&oe=5D7F0C6C
Понятное дело, что сделать это можно только за счет захвата части двора. Собственно, вопрос: что делать в такой ситуации? У меня кроме как звонить в полицию идей нет, но может подскажете куда обратиться? Жильцы собираются нанимать юриста, собирать подписи - но, боюсь, пока это всё произойдет, там уже будет стоять монолит.

Застройщик вряд ли станет строить школу, пока ему под это не выделят землю. Если землю выделили - то все, скорее всего, можно только повозмущаться без результата. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо создавать ОСМД и выделять на него землю. Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:36

  airmax78 написав:
  kyk написав:Вопрос не по теме, но где как не тут спросить.
Проходя мимо своего комплекса, увидел небольшой заборчик в районе одного из въездов в подземный паркинг и тротуара. Из группы в фейсбук узнал, что застройщик (ТММ), якобы собирается втулить там "школу" - пристройку на 2 или 3 этажа. Рендер выглядит вот так:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65824938_2805668479459817_6962261193633300480_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlncWuTpal1xX7TEMJNBZpY58ElVPSbj3JIJIxBOHsEWLMh7E0UloDp1Wiew__FOD4&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=84b2122563e997df2bc768a1db954a58&oe=5D7F0C6C
Понятное дело, что сделать это можно только за счет захвата части двора. Собственно, вопрос: что делать в такой ситуации? У меня кроме как звонить в полицию идей нет, но может подскажете куда обратиться? Жильцы собираются нанимать юриста, собирать подписи - но, боюсь, пока это всё произойдет, там уже будет стоять монолит.

Застройщик вряд ли станет строить школу, пока ему под это не выделят землю. Если землю выделили - то все, скорее всего, можно только повозмущаться без результата. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо создавать ОСМД и выделять на него землю. Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.

"Школа" танцев, йоги и прочей фигни. Думаю, в итоге будет смарт-жилье.
Вопрос об алгоритме действий в целом в такой ситуации.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:48

kyk Это какой адрес ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:50

  zzzzzz написав:kyk Это какой адрес ?

Ломоносова 71е.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
так же, как и не понятно какая территория считается придомовой по конкретному дому и чем это определено.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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