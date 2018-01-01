Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:25
kyk написав:
Вопрос не по теме, но где как не тут спросить.
Проходя мимо своего комплекса, увидел небольшой заборчик в районе одного из въездов в подземный паркинг и тротуара. Из группы в фейсбук узнал, что застройщик (ТММ), якобы собирается втулить там "школу" - пристройку на 2 или 3 этажа. Рендер выглядит вот так:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65824938_2805668479459817_6962261193633300480_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlncWuTpal1xX7TEMJNBZpY58ElVPSbj3JIJIxBOHsEWLMh7E0UloDp1Wiew__FOD4&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=84b2122563e997df2bc768a1db954a58&oe=5D7F0C6C
Понятное дело, что сделать это можно только за счет захвата части двора. Собственно, вопрос: что делать в такой ситуации? У меня кроме как звонить в полицию идей нет, но может подскажете куда обратиться? Жильцы собираются нанимать юриста, собирать подписи - но, боюсь, пока это всё произойдет, там уже будет стоять монолит.
Застройщик вряд ли станет строить школу, пока ему под это не выделят землю. Если землю выделили - то все, скорее всего, можно только повозмущаться без результата. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо создавать ОСМД и выделять на него землю. Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
airmax78
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:36
airmax78 написав: kyk написав:
Вопрос не по теме, но где как не тут спросить.
Проходя мимо своего комплекса, увидел небольшой заборчик в районе одного из въездов в подземный паркинг и тротуара. Из группы в фейсбук узнал, что застройщик (ТММ), якобы собирается втулить там "школу" - пристройку на 2 или 3 этажа. Рендер выглядит вот так:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65824938_2805668479459817_6962261193633300480_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlncWuTpal1xX7TEMJNBZpY58ElVPSbj3JIJIxBOHsEWLMh7E0UloDp1Wiew__FOD4&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=84b2122563e997df2bc768a1db954a58&oe=5D7F0C6C
Понятное дело, что сделать это можно только за счет захвата части двора. Собственно, вопрос: что делать в такой ситуации? У меня кроме как звонить в полицию идей нет, но может подскажете куда обратиться? Жильцы собираются нанимать юриста, собирать подписи - но, боюсь, пока это всё произойдет, там уже будет стоять монолит.
Застройщик вряд ли станет строить школу, пока ему под это не выделят землю. Если землю выделили - то все, скорее всего, можно только повозмущаться без результата. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо создавать ОСМД и выделять на него землю. Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
"Школа" танцев, йоги и прочей фигни. Думаю, в итоге будет смарт-жилье.
Вопрос об алгоритме действий в целом в такой ситуации.
kyk
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:48
kyk Это какой адрес ?
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:50
zzzzzz написав: kyk
Это какой адрес ?
Ломоносова 71е.
kyk
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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:51
airmax78 написав:
Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
так же, как и не понятно какая территория считается придомовой по конкретному дому и чем это определено.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:22
kyk написав: zzzzzz написав: kyk
Это какой адрес ?
Ломоносова 71е.
Кадастровий номер:8000000000:79:427:0040
Тип власності:Державна власність
Цільове призначення:02.07 Для іншої житлової забудови
Площа:6.0931 га
https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:28
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Хотя, к сожалению, процедуру выделения земли для ОСМД, пока, так и не приняли.
так же, как и не понятно какая территория считается придомовой по конкретному дому и чем это определено.
Теоретически без вопросов должны выделять участок, выделявшийся в свое время Застройщику. Все что больше - это уже большой вопрос.
airmax78
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:30
kyk написав: zzzzzz написав: kyk
Это какой адрес ?
Ломоносова 71е.
Земля не ваша. Відкрийте кадастр.
Можна влаштовувати мітинги.
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:40
Первый написав: kyk написав: zzzzzz написав: kyk
Это какой адрес ?
Ломоносова 71е.
Земля не ваша. Відкрийте кадастр.
Можна влаштовувати мітинги.
То есть, если во дворе дома начинают что-то строить - только митинг? Жаль, думал есть и другие средства.
kyk
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Додано: Чет 04 лип, 2019 10:59
а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют... Худеют ценники застройщиков?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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