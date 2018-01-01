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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:17
Serg-ik написав:
а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?
они же в гривнах, а гривна стабильна с чего им худеть.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:17
Serg-ik написав:
а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?
Спрос ушел на вторичку.
Некоторые застройщики сосут уже не лапу
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:24
vitaliian написав: Serg-ik написав:
а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?
они же в гривнах, а гривна стабильна с чего им худеть.
Вы, видать, не в теме.
Когда доллар рос, то главный застройщик столицы, КГС, в лице Кушнира, говорил, что будет дорожать, потому что материалы к валюте привязаны.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:25
еще один рисковый фактор для рынка новостроя
Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект «о дематюкации»,Пользователи соцсетей в недоумении спрашивают, не поставят ли такие драконовские ограничения под угрозу целые отрасли народного хозяйства, например строительную?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:28
Serg-ik написав:
а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?
Вторичка становится привлекательнее.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 11:30
Serg-ik написав: vitaliian написав: Serg-ik написав:
а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?
они же в гривнах, а гривна стабильна с чего им худеть.
Вы, видать, не в теме.
Когда доллар рос, то главный застройщик столицы, КГС, в лице Кушнира, говорил, что будет дорожать, потому что материалы к валюте привязаны.
Когда доллар растёт - гривневые цены растут, когда доллар падает гривневые цены не падают. Спросите Кушнира почему.
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