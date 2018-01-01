Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект «о дематюкации»,Пользователи соцсетей в недоумении спрашивают, не поставят ли такие драконовские ограничения под угрозу целые отрасли народного хозяйства, например строительную?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:а тем временем 25,85 на межбанке. Котлеты худеют... Худеют ценники застройщиков?
они же в гривнах, а гривна стабильна с чего им худеть.
Вы, видать, не в теме. Когда доллар рос, то главный застройщик столицы, КГС, в лице Кушнира, говорил, что будет дорожать, потому что материалы к валюте привязаны.
Когда доллар рос ему было выгодно привязать цену м2 к стройматериалам, сейчас когда доллар падает будет говорить что зарплаты/налоги в гривнах, топливо/э-энергия покупается за гривны, от того что доллар падает эти расходы меньше не становятся. С 2008 одно и тоже говорят.
vitaliian написав: сейчас когда доллар падает будет говорить что зарплаты/налоги в гривнах, топливо/э-энергия покупается за гривны, от того что доллар падает эти расходы меньше не становятся.
справедливо только для зарплат. Их административно гнали вверх. потом изменилась ситуация на рынке труда-надо поднимать. Топливо-импорт, газ для обжига кирпича-импорт, электроэнергия, металл-экспортные товары, привязанные к мировым ценам. Вчера "zzzzzz" давал графики по гривневым ценам на металл. Падают.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
vitaliian написав: сейчас когда доллар падает будет говорить что зарплаты/налоги в гривнах, топливо/э-энергия покупается за гривны, от того что доллар падает эти расходы меньше не становятся.
справедливо только для зарплат. Их административно гнали вверх. потом изменилась ситуация на рынке труда-надо поднимать. Топливо-импорт, газ для обжига кирпича-импорт, электроэнергия, металл-экспортные товары, привязанные к мировым ценам. Вчера "zzzzzz" давал графики по гривневым ценам на металл. Падают.
Сейчас еще и зарплаты в гривнах начнут падать т.к. заробитчане получают зп в евро, а в переводе на гривны у них падает зарплата ))))
Тот случай, когда шанс пришёл, но его использовали не так
На свалку близ британского города Грейт-Блакенхем выкинули несколько старых запечатанных сейфов. Рабочие начали перерабатывать ящики на металлолом и тут их ждал сюрприз — в одном крайне неприглядном сейфе обнаружились пыльные купюры.
Работяги насчитали более 20 000 фунтов (25 300 долларов).
Поскольку полицейские так и не смогли найти хозяев сейфа, все средства отдадут на ......благотворительность.