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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1293129412951296

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 182
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
53
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:17

  Serg-ik написав:а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?

они же в гривнах, а гривна стабильна с чего им худеть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:17

  Serg-ik написав:а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?

Спрос ушел на вторичку.
Некоторые застройщики сосут уже не лапу :D
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:24

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?

они же в гривнах, а гривна стабильна с чего им худеть.

Вы, видать, не в теме.
Когда доллар рос, то главный застройщик столицы, КГС, в лице Кушнира, говорил, что будет дорожать, потому что материалы к валюте привязаны.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:25

еще один рисковый фактор для рынка новостроя

Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект «о дематюкации»,Пользователи соцсетей в недоумении спрашивают, не поставят ли такие драконовские ограничения под угрозу целые отрасли народного хозяйства, например строительную?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:28

  Serg-ik написав:а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?

Вторичка становится привлекательнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:30

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?

они же в гривнах, а гривна стабильна с чего им худеть.

Вы, видать, не в теме.
Когда доллар рос, то главный застройщик столицы, КГС, в лице Кушнира, говорил, что будет дорожать, потому что материалы к валюте привязаны.

Когда доллар рос ему было выгодно привязать цену м2 к стройматериалам, сейчас когда доллар падает будет говорить что зарплаты/налоги в гривнах, топливо/э-энергия покупается за гривны, от того что доллар падает эти расходы меньше не становятся. С 2008 одно и тоже говорят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:42

  vitaliian написав: сейчас когда доллар падает будет говорить что зарплаты/налоги в гривнах, топливо/э-энергия покупается за гривны, от того что доллар падает эти расходы меньше не становятся.

справедливо только для зарплат. Их административно гнали вверх. потом изменилась ситуация на рынке труда-надо поднимать. Топливо-импорт, газ для обжига кирпича-импорт, электроэнергия, металл-экспортные товары, привязанные к мировым ценам. Вчера "zzzzzz" давал графики по гривневым ценам на металл. Падают.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:47

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав: сейчас когда доллар падает будет говорить что зарплаты/налоги в гривнах, топливо/э-энергия покупается за гривны, от того что доллар падает эти расходы меньше не становятся.

справедливо только для зарплат. Их административно гнали вверх. потом изменилась ситуация на рынке труда-надо поднимать. Топливо-импорт, газ для обжига кирпича-импорт, электроэнергия, металл-экспортные товары, привязанные к мировым ценам. Вчера "zzzzzz" давал графики по гривневым ценам на металл. Падают.


Сейчас еще и зарплаты в гривнах начнут падать т.к. заробитчане получают зп в евро, а в переводе на гривны у них падает зарплата ))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:49

Тот случай, когда шанс пришёл, но его использовали не так

На свалку близ британского города Грейт-Блакенхем выкинули несколько старых запечатанных сейфов. Рабочие начали перерабатывать ящики на металлолом и тут их ждал сюрприз — в одном крайне неприглядном сейфе обнаружились пыльные купюры.

Работяги насчитали более 20 000 фунтов (25 300 долларов).

Поскольку полицейские так и не смогли найти хозяев сейфа, все средства отдадут на ......благотворительность.

фото-
http://u-news.com.ua/79363-na-svalke-nashli-staryj-zapechatannyj-sejf-s-sjurprizom.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:59

Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/
із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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