Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?
декілька будинків мучать (що близькі до здачі), а загалом із квітня простой
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.
вітер змінюється і хмари над вороженьками Аркади згущуються, ... Рожкову із НБУ кікнули, а Кличка скоріше всього найближчим часом пустять по шляху Черновецького https://lb.ua/news/2019/07/01/430884_bo ... eniem.html також втрутився офіс президента, та є створена комісія при кабміні