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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1294129512961297

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:22

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:а тем временем 25,85 на межбанке.
Котлеты худеют...
Худеют ценники застройщиков?

Вторичка становится привлекательнее.

За последний год застройщики весьма существенно подняли цены, и на вторичке тут же выгребли практически все недорогие варианты в более-менее вменяемой локации.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:22

  TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/
із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки 8)


А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:24

  zzzzzz написав:
  TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/
із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки 8)


А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?

Пока видимость
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:29

  TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/
із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки 8)


Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:00

  zzzzzz написав:
  TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/
із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки 8)


А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?

декілька будинків мучать (що близькі до здачі), а загалом із квітня простой
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:05

  proftpd66 написав:
  TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/
із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки 8)


Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.

вітер змінюється і хмари над вороженьками Аркади згущуються, ... Рожкову із НБУ кікнули, а Кличка скоріше всього найближчим часом пустять по шляху Черновецького https://lb.ua/news/2019/07/01/430884_bo ... eniem.html
також втрутився офіс президента, та є створена комісія при кабміні
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:56

  Оранжевый-хит сезона написав:В оранж сити вторую очередь продают.

данко, серце згасае.. :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:06

  TylerTruman_ написав:
  proftpd66 написав:
  TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/
із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки 8)


Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.

вітер змінюється і хмари над вороженьками Аркади згущуються, ... Рожкову із НБУ кікнули, а Кличка скоріше всього найближчим часом пустять по шляху Черновецького https://lb.ua/news/2019/07/01/430884_bo ... eniem.html
також втрутився офіс президента, та є створена комісія при кабміні


один "строитель" мне задолжал >9к$, хотел отблагодарить, но не смог это сделать, так как стройку его незаконную закрыли.

Сейчас времена изменились, таможню начали нагибать и стройки закрыть. Сейчас это не пройдет.

можно считать это как проигрыш.

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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