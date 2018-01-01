Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
А Еврику хоть строят или пару калек создают видимость?
декілька будинків мучать (що близькі до здачі), а загалом із квітня простой
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.
вітер змінюється і хмари над вороженьками Аркади згущуються, ... Рожкову із НБУ кікнули, а Кличка скоріше всього найближчим часом пустять по шляху Черновецького https://lb.ua/news/2019/07/01/430884_bo ... eniem.html також втрутився офіс президента, та є створена комісія при кабміні
TylerTruman_ написав:Аркада відвойовує втрачені позиції в протистоянні з Кличком https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42345/ із Патріотикою там все рівно найближчим часом буде Ж, а за Евріку напружився, можу не встигнути із жирним варіантом переуступки
Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.
вітер змінюється і хмари над вороженьками Аркади згущуються, ... Рожкову із НБУ кікнули, а Кличка скоріше всього найближчим часом пустять по шляху Черновецького https://lb.ua/news/2019/07/01/430884_bo ... eniem.html також втрутився офіс президента, та є створена комісія при кабміні
один "строитель" мне задолжал >9к$, хотел отблагодарить, но не смог это сделать, так как стройку его незаконную закрыли.
Сейчас времена изменились, таможню начали нагибать и стройки закрыть. Сейчас это не пройдет.
можно считать это как проигрыш.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Ой как интересно. Оказывается Городская электричка находится на балансе Киевпастранса !!! Помню как меня тут обливали фекалиями когда я поднимал эту проблему.
АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) при поддержке властей Киева готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express, сообщила пресс-служба УЗ в четверг.
Компания отмечает, что в 2012 году на баланс КП "Киевпастранс" для городской электрички было передано 10 электропоездов.
"Ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Мы предлагаем "Киевпастрансу" вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн: 50 млн грн на каждый. Этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава. Кроме того, фактически это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов. Дальнейшие расходы и организацию работы мы берем на себя", - цитирует пресс-служба УЗ директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Романа Веприцкого.