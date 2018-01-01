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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:21
proftpd66
Видео про Патриотику от 2017 года....хм
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:30
Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
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asti
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:40
asti написав:
Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
можно подумать у всех деньги под подушкой лежат.
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vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 21:56
asti написав:
Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
Движ только в сегменте квартир пригодных под аренду.
Остальные ждут - Слуга больше 50% наберет или меньше?
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UA
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Додано: Чет 04 лип, 2019 22:05
UA
Социологическая группа "Рейтинг" данные среди тех кто определился с выбором и придет.
"Слуга народа"
22 мая -- 43,8%
5 июня -- 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля -- 42,3%
За месяц - 6 п.п.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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2
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:20
zzzzzz написав:UA
Социологическая группа "Рейтинг" данные среди тех кто определился с выбором и придет.
"Слуга народа"
22 мая -- 43,8%
5 июня -- 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля -- 42,3%
За месяц - 6 п.п.
Фигово
Нужно однопартийное большинство
Тогда педагогический эффект будет максимальным
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UA
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