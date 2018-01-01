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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1295129612971298

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:21

proftpd66

Видео про Патриотику от 2017 года....хм :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:30

Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:40

  asti написав:Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?

можно подумать у всех деньги под подушкой лежат.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:56

  asti написав:Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?

Движ только в сегменте квартир пригодных под аренду.
Остальные ждут - Слуга больше 50% наберет или меньше?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:05

UA
Социологическая группа "Рейтинг" данные среди тех кто определился с выбором и придет.
"Слуга народа"
22 мая -- 43,8%
5 июня -- 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля -- 42,3%

За месяц - 6 п.п.
Живите своим умом!
zzzzzz
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22
4
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:20

  zzzzzz написав:UA
Социологическая группа "Рейтинг" данные среди тех кто определился с выбором и придет.
"Слуга народа"
22 мая -- 43,8%
5 июня -- 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля -- 42,3%

За месяц - 6 п.п.

Фигово
Нужно однопартийное большинство
Тогда педагогический эффект будет максимальным
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:26

  asti написав:Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?

За рік дешева "вторинка" біля метро виросла в ціні на 20%.
Хрущовки в першу чергу.
Сталінки і брежнєвки - менше.

Де наші дауншиітери, які бились в конвульсіях і стверджували, що хрущовки будуть дешевшати до 18 000 Дол за 3к квартиру?

Мовчать, паскудні скунси???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:17

  UA написав:
  zzzzzz написав:UA
Социологическая группа "Рейтинг" данные среди тех кто определился с выбором и придет.
"Слуга народа"
22 мая -- 43,8%
5 июня -- 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля -- 42,3%

За месяц - 6 п.п.

Фигово
Нужно однопартийное большинство
Тогда педагогический эффект будет максимальным


Тю, так там партия Шария еще минимум 15% набирает, я кстати за него бы голосовал - но не смогу, буду на морях-океанах...
Так что пока только лайкаю его видосики в ютюбчике
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:18

  UA написав:
  zzzzzz написав:UA
Социологическая группа "Рейтинг" данные среди тех кто определился с выбором и придет.
"Слуга народа"
22 мая -- 43,8%
5 июня -- 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля -- 42,3%

За месяц - 6 п.п.

Фигово
Нужно однопартийное большинство
Тогда педагогический эффект будет максимальным

Чтобы уже не на кого свалить вину было?
airmax78
 
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