RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1296129712981299

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 02:02

  vitaliian написав:
  asti написав:Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
можно подумать у всех деньги под подушкой лежат.
Ну, у меня, например, лежат на семидневках Укргаза - считай под подушкой//)))
asti
 
Повідомлень: 708
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 02:04

  UA написав:
  asti написав:Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
Движ только в сегменте квартир пригодных под аренду.
Остальные ждут - Слуга больше 50% наберет или меньше?
Меньше наберёт, уже понятно. Вот и гадай теперь - с кем придется кооперироваться///
ЗЫ: Юлька, вижу, губу раскатала. Не дай Бог!!!
asti
 
Повідомлень: 708
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1296129712981299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1486, 1487, 1488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14876 2429081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 13:39
investorkiev
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 66283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2674)
05.07.2019 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.