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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2019 02:02
vitaliian написав: asti написав:
Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
можно подумать у всех деньги под подушкой лежат.
Ну, у меня, например, лежат на семидневках Укргаза - считай под подушкой//)))
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 02:04
UA написав: asti написав:
Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
Движ только в сегменте квартир пригодных под аренду.
Остальные ждут - Слуга больше 50% наберет или меньше?
Меньше наберёт, уже понятно. Вот и гадай теперь - с кем придется кооперироваться///
ЗЫ: Юлька, вижу, губу раскатала. Не дай Бог!!!
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asti
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