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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1296129712981299

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 02:02

  vitaliian написав:
  asti написав:Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
можно подумать у всех деньги под подушкой лежат.
Ну, у меня, например, лежат на семидневках Укргаза - считай под подушкой//)))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 02:04

  UA написав:
  asti написав:Что там на вторичке творится в связи с обвалом бакса - пошел движ?
Движ только в сегменте квартир пригодных под аренду.
Остальные ждут - Слуга больше 50% наберет или меньше?
Меньше наберёт, уже понятно. Вот и гадай теперь - с кем придется кооперироваться///
ЗЫ: Юлька, вижу, губу раскатала. Не дай Бог!!!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:00

  zzzzzz написав:UA
Социологическая группа "Рейтинг" данные среди тех кто определился с выбором и придет.
"Слуга народа"
22 мая -- 43,8%
5 июня -- 48,2%
12 июня - 47,5%
19 июня - 47,1%
26 июня - 45,3%
4 июля -- 42,3%

За месяц - 6 п.п.

Після купання в маріупольському фонтані, здачі української території в Станиці Луганській і бекання-мекання перед Макроном і Меркель - не варто взагалі голосувати за коміка та ЗеКоманду. Звичайні популісти, тупі і недалекі. Всі ці "Слуки нароту". Треба було би перейменувати їх на "Чиряк на роті". Тоді виборці краще би зрозуміли, що матимуть після голосування за це шобло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:45

ГПУ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОВЖИВАННЯ В БАНКУ "АРКАДА" НА 330 МЛН ГРН


Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12.06.2019, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019000000000775, у рамках якого встановлено, що “службовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» під керівництвом власника банку ОСОБА_1 всупереч нормам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та правилам ФФБ здійснено переказ грошових коштів з рахунку ФФБ «Еврика» (за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво», код ЄДРПОУ 34882504) на рахунок ФФБ «Патріотика» (за програмою забудовника ТОВ «Будеволюція», код ЄДРПОУ 34284328) з метою їх подальшого привласнення” (цитата).

“Згідно з правилами ФФБ, зазначені кошти повинні спрямовуватись виключно на фінансування будівництва житла для довірителів.

В подальшому, вказані кошти всупереч вимогам законодавства та умовам договору про участь у ФФБ «Патріотика» спрямовуються: 109,8 млн грн. на придбання корпоративних прав ТОВ «Контактбудсервіс» (код ЄДРПОУ 32962703); 51 млн грн. - боргових зобов`язань (векселів) ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (код ЄДРПОУ 23530597); 166,4 млн грн - акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт ПроджектІнвестмент» (код ЄДРПОУ 36216071).

Крім того встановлено, що вказані дії вчиняються власником та службовими особами банку для виведення коштів фізичних та юридичних осіб - учасників ФФБ з використанням рахунків підконтрольних їм суб`єктів господарювання”, - йдеться в судових матеріалах.

Як зазначається в судовій ухвалі, “на даний час з метою уникнення набуття статусу спеціалізованого банку (вказане унеможливить залучення вкладів у розмірі більше ніж 5% від капіталу банку), всупереч вимогам нормативно-правових актів НБУ, службові особи банку штучно занижують фактичні обсяги операцій з довірчого управління, шляхом обліковування коштів ФФБ на інших рахунках бухгалтерського обліку” (цитата).

“Вказане свідчить про впровадження посадовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів фізичних та юридичних осіб - учасників ФФБ, на загальну суму понад 330 млн грн”, - резюмується в судових матеріалах.

http://finbalance.com.ua/news/hpu-ma-pretenzi-do-posadovtsiv-banku-arkada-na-330-mln-hrn
Живите своим умом!
zzzzzz
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