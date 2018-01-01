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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1296129712981299

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:06

  zzzzzz написав:
ГПУ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОВЖИВАННЯ В БАНКУ "АРКАДА" НА 330 МЛН ГРН


Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12.06.2019, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019000000000775, у рамках якого встановлено, що “службовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» під керівництвом власника банку ОСОБА_1 всупереч нормам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та правилам ФФБ здійснено переказ грошових коштів з рахунку ФФБ «Еврика» (за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво», код ЄДРПОУ 34882504) на рахунок ФФБ «Патріотика» (за програмою забудовника ТОВ «Будеволюція», код ЄДРПОУ 34284328) з метою їх подальшого привласнення” (цитата).

“Згідно з правилами ФФБ, зазначені кошти повинні спрямовуватись виключно на фінансування будівництва житла для довірителів.

В подальшому, вказані кошти всупереч вимогам законодавства та умовам договору про участь у ФФБ «Патріотика» спрямовуються: 109,8 млн грн. на придбання корпоративних прав ТОВ «Контактбудсервіс» (код ЄДРПОУ 32962703); 51 млн грн. - боргових зобов`язань (векселів) ТОВ «Консультаційне бюро НТТ» (код ЄДРПОУ 23530597); 166,4 млн грн - акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт ПроджектІнвестмент» (код ЄДРПОУ 36216071).

Крім того встановлено, що вказані дії вчиняються власником та службовими особами банку для виведення коштів фізичних та юридичних осіб - учасників ФФБ з використанням рахунків підконтрольних їм суб`єктів господарювання”, - йдеться в судових матеріалах.

Як зазначається в судовій ухвалі, “на даний час з метою уникнення набуття статусу спеціалізованого банку (вказане унеможливить залучення вкладів у розмірі більше ніж 5% від капіталу банку), всупереч вимогам нормативно-правових актів НБУ, службові особи банку штучно занижують фактичні обсяги операцій з довірчого управління, шляхом обліковування коштів ФФБ на інших рахунках бухгалтерського обліку” (цитата).

“Вказане свідчить про впровадження посадовими особами ПАТ «АКБ «Аркада» протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів фізичних та юридичних осіб - учасників ФФБ, на загальну суму понад 330 млн грн”, - резюмується в судових матеріалах.

http://finbalance.com.ua/news/hpu-ma-pretenzi-do-posadovtsiv-banku-arkada-na-330-mln-hrn

буде закрито за недостатністю доказів, а генпрокурора буде скоро замінено "новим обличчям"
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:14

  proftpd66 написав:
  TylerTruman_ написав:
  proftpd66 написав:Они подадут аппеляцию и незаконку закроют без права на обжалования.

вітер змінюється і хмари над вороженьками Аркади згущуються, ... Рожкову із НБУ кікнули, а Кличка скоріше всього найближчим часом пустять по шляху Черновецького https://lb.ua/news/2019/07/01/430884_bo ... eniem.html
також втрутився офіс президента, та є створена комісія при кабміні


один "строитель" мне задолжал >9к$, хотел отблагодарить, но не смог это сделать, так как стройку его незаконную закрыли.

Сейчас времена изменились, таможню начали нагибать и стройки закрыть. Сейчас это не пройдет.

можно считать это как проигрыш.


для тих інвесторів, які вляпалися в Патріотику - це найменше із зол, коли питання добудови турбують, то думки зовсім не про тарифи,
... а так, відео старе і не показове, т.я. могли зробити також репортаж із Молодіжного, де люди кікнули аркадоЖЕК створюючи ОСББ, ...і це взагалі тема філосовська, по обслуговуванню і тарифам в будинках комфорт класу можна також зробити негативний контент
... доречі, в Евріці простіша ситуація, т.я. автономні газові котельні, а по інженерним комунікаціям врізка в існуючі, а не як у випадку Патріотики затратна прокладка, а потім суди із міською владою про відшкодування після передачі на баланс ...
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:06

Как тесен мир , во вторник был в департаменте культуры КГГА , хотел пообщаться с руководством. У зам.директора проходило совещание, но тут пришел директор и я с ним пообщался. А сегодня вижу новость что зам.диектора задержан в четверг на взятке в 2куе )))
https://interfax.com.ua/news/general/597784.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:08

  zzzzzz написав:Как тесен мир , во вторник был в департаменте культуры КГГА , хотел пообщаться с руководством. У зам.директора проходило совещание, но тут пришел директор и я с ним пообщался. А сегодня вижу новость что зам.диектора задержан в четверг на взятке в 2куе )))
https://interfax.com.ua/news/general/597784.html

ваши 2куе будут целее) первое время взяток брать не будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:во вторник был в департаменте культуры КГГА .....А сегодня вижу новость что зам.диектора задержан в четверг на взятке в 2куе )))


культурно задержали? лицом в грязный пол не клали?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:23

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:во вторник был в департаменте культуры КГГА .....А сегодня вижу новость что зам.диектора задержан в четверг на взятке в 2куе )))


культурно задержали? лицом в грязный пол не клали?


Ни того задержали. Замов трое. Я видел Шуляка а задержали Моцюка.
Вот структура департамента.
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_v ... t_kultury/

А вот фотки с задержания
http://kievvlast.com.ua/news/pri-poluch ... -kgga-foto
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:16

Интересно, куда после этого двинутся дела Укрбуда в плане взимания штрафов?
Президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины, которые занимали свои должности с 2015 года. Указы опубликованы на сайте главы государства 5 июля.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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