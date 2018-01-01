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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1298129913001301>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:00

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Зеленский, ожидаемо, на хлебные должности своих рассаживает

Думаете он такой падлюка? именно своих именно для хлебожатвы?

Нет конечно. https://censor.net.ua/ua/news/3135889/z ... alayiskyyi
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:19

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Зеленский, ожидаемо, на хлебные должности своих рассаживает

Думаете он такой падлюка? именно своих именно для хлебожатвы?

чего падлюка?
деньги нужно пристроить, а то еще в бюджет попадут!
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:24

  airmax78 написав:..
Нет конечно. Не могли 74% за г0вно какое-то проголосовать. Нарот не ошибается. https://censor.net.ua/ua/news/3135889/z ... alayiskyyi

да ну вас!
поверьте, я в теме рублю несколько больше вас.
Тетка рубила капусту и отлично со всеми находила общий язык.
В бюджет попадали крохи.
Теперь другая команда будут рубить - от этого бюджету ни холодно, ни жарко.
Вы детские подарки от собеса на новый год получали последние годы? не знаете, почему там только Рошен попадался? Это первое, на чем бы я Петя нагрел, на месте АМКУ
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Вы детские подарки от собеса на новый год получали последние годы? не знаете, почему там только Рошен попадался?
теперь в подарках будут билеты на вечерний квартал. В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:31

airmax78
предположим, он не прав, что её уволили. Но ведь игорный бизнес вернулся обратно, рубит капусту, и случилось это даже не год назад.
АМКУ наложил штрафы на Укрбуд, но знающие люди говорят, что отобьются и заплатят очень мало.
Пооблему с въездом в Одесский порт не решили.
https://censor.net.ua/ua/resonance/3135182/upovnovajena_amku_agiya_zagrebelska_svoyimy_uhvalamy_sudy_blokuyut_nashi_rozsliduvannya_a_gromadyany
Вопрос: эффективно ли работает АМКУ, если все дела в судах проигрывает?
Мы же будем следить за Укрбудом?
Что будет, если Аркаде гланды удалят за 300 млн, взятых из ФФС, а Укрбуд всё заплатит по полной?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:32

  vitaliian написав:
  sequence написав:Вы детские подарки от собеса на новый год получали последние годы? не знаете, почему там только Рошен попадался?
теперь в подарках будут билеты на вечерний квартал. В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.

made my day! :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:38

  Serg-ik написав:airmax78
предположим, он не прав, что её уволили. Но ведь игорный бизнес вернулся обратно, рубит капусту, и случилось это даже не год назад.
АМКУ наложил штрафы на Укрбуд, но знающие люди говорят, что отобьются и заплатят очень мало.
Пооблему с въездом в Одесский порт не решили.
https://censor.net.ua/ua/resonance/3135182/upovnovajena_amku_agiya_zagrebelska_svoyimy_uhvalamy_sudy_blokuyut_nashi_rozsliduvannya_a_gromadyany
Вопрос: эффективно ли работает АМКУ, если все дела в судах проигрывает?
Мы же будем следить за Укрбудом?
Что будет, если Аркаде гланды удалят за 300 млн, взятых из ФФС, а Укрбуд всё заплатит по полной?

АМКУ весьма ударно трудился последние годы в части штрафов.
Вот только если кто-то глянет разницу "начисленных" и перечисленных штрафов в бюджет, трохи поперхнется.
Обратили внимание, что АМКУ не трогал иностранцев? Думаете, потому, что они ведут себя исключительно честно и порядочно? Или очко жим-жим?
Прогноз по Укрбуду прежний - пару миллионов долларов в бюджет, пару на карман
Ох, эта уволенная тетка наверно бесится, что поздно до них добралась!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:теперь в подарках будут билеты на вечерний квартал

на утренний квартал, это же дети, у них-утренники по праздникам.
не дай бог застройщик станет президентом-в подарках будет кирпич, щебень, а особо послушным-монтажная пена.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:42

  vitaliian написав: В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.

Это ещё зачем ? От нашей водки в голове вава, а во рту кака :mrgreen: В своём районе наблюдаю как "водочники" начали брать дешевейший виски и колу 8) Вкусы меняются на европейские :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:46

  moniks написав:
  vitaliian написав: В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.

Это ещё зачем ? От нашей водки в голове вава, а во рту кака :mrgreen: В своём районе наблюдаю как "водочники" начали брать дешевейший виски и колу 8) Вкусы меняются на европейские :mrgreen:

Я хлебный дар могу с горла пить, остальные марки на вкус не пробовал. Дёшевый вискарь когда то заказали в под пиццу палёнка или нет, короче никто его не пил.
vitaliian
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