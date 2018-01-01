Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:00
Serg-ik написав: sequence написав:
Зеленский, ожидаемо, на хлебные должности своих рассаживает
Думаете он такой падлюка? именно своих именно для хлебожатвы?
Нет конечно.
https://censor.net.ua/ua/news/3135889/z ... alayiskyyi
airmax78
Повідомлень: 30679
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3628 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:19
Serg-ik написав: sequence написав:
Зеленский, ожидаемо, на хлебные должности своих рассаживает
Думаете он такой падлюка? именно своих именно для хлебожатвы?
чего падлюка?
деньги нужно пристроить, а то еще в бюджет попадут!
sequence
Повідомлень: 2503
З нами з: 29.12.15
Подякував: 301 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:24
да ну вас!
поверьте, я в теме рублю несколько больше вас.
Тетка рубила капусту и отлично со всеми находила общий язык.
В бюджет попадали крохи.
Теперь другая команда будут рубить - от этого бюджету ни холодно, ни жарко.
Вы детские подарки от собеса на новый год получали последние годы? не знаете, почему там только Рошен попадался? Это первое, на чем бы я Петя нагрел, на месте АМКУ
sequence
Повідомлень: 2503
З нами з: 29.12.15
Подякував: 301 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:26
sequence написав:
Вы детские подарки от собеса на новый год получали последние годы? не знаете, почему там только Рошен попадался?
теперь в подарках будут билеты на вечерний квартал. В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.
vitaliian
Повідомлень: 2642
З нами з: 06.04.16
Подякував: 682 раз.
Подякували: 773 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:31
airmax78
предположим, он не прав, что её уволили. Но ведь игорный бизнес вернулся обратно, рубит капусту, и случилось это даже не год назад.
АМКУ наложил штрафы на Укрбуд, но знающие люди говорят, что отобьются и заплатят очень мало.
Пооблему с въездом в Одесский порт не решили.
https://censor.net.ua/ua/resonance/3135182/upovnovajena_amku_agiya_zagrebelska_svoyimy_uhvalamy_sudy_blokuyut_nashi_rozsliduvannya_a_gromadyany
Вопрос: эффективно ли работает АМКУ, если все дела в судах проигрывает?
Мы же будем следить за Укрбудом?
Что будет, если Аркаде гланды удалят за 300 млн, взятых из ФФС, а Укрбуд всё заплатит по полной?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
Повідомлень: 9370
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 807 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:32
vitaliian написав: sequence написав:
Вы детские подарки от собеса на новый год получали последние годы? не знаете, почему там только Рошен попадался?
теперь в подарках будут билеты на вечерний квартал. В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.
made my day!
sequence
Повідомлень: 2503
З нами з: 29.12.15
Подякував: 301 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:38
Serg-ik написав: airmax78
предположим, он не прав, что её уволили. Но ведь игорный бизнес вернулся обратно, рубит капусту, и случилось это даже не год назад.
АМКУ наложил штрафы на Укрбуд, но знающие люди говорят, что отобьются и заплатят очень мало.
Пооблему с въездом в Одесский порт не решили.
https://censor.net.ua/ua/resonance/3135182/upovnovajena_amku_agiya_zagrebelska_svoyimy_uhvalamy_sudy_blokuyut_nashi_rozsliduvannya_a_gromadyany
Вопрос: эффективно ли работает АМКУ, если все дела в судах проигрывает?
Мы же будем следить за Укрбудом?
Что будет, если Аркаде гланды удалят за 300 млн, взятых из ФФС, а Укрбуд всё заплатит по полной?
АМКУ весьма ударно трудился последние годы в части штрафов.
Вот только если кто-то глянет разницу "начисленных" и перечисленных штрафов в бюджет, трохи поперхнется.
Обратили внимание, что АМКУ не трогал иностранцев? Думаете, потому, что они ведут себя исключительно честно и порядочно? Или очко жим-жим?
Прогноз по Укрбуду прежний - пару миллионов долларов в бюджет, пару на карман
Ох, эта уволенная тетка наверно бесится, что поздно до них добралась!
sequence
Повідомлень: 2503
З нами з: 29.12.15
Подякував: 301 раз.
Подякували: 675 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:42
vitaliian написав:
теперь в подарках будут билеты на вечерний квартал
на утренний квартал, это же дети, у них-утренники по праздникам.
не дай бог застройщик станет президентом-в подарках будет кирпич, щебень, а особо послушным-монтажная пена.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
Повідомлень: 9370
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 807 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:42
vitaliian написав:
В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.
Это ещё зачем ? От нашей водки в голове вава, а во рту кака
В своём районе наблюдаю как "водочники" начали брать дешевейший виски и колу
Вкусы меняются на европейские
moniks
Повідомлень: 1259
З нами з: 27.08.14
Подякував: 867 раз.
Подякували: 213 раз.
Профіль
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:46
moniks написав: vitaliian написав:
В 2024 выберем президентом хозяина ликёро-водочного завода.
Это ещё зачем ? От нашей водки в голове вава, а во рту кака
В своём районе наблюдаю как "водочники" начали брать дешевейший виски и колу
Вкусы меняются на европейские
Я хлебный дар могу с горла пить, остальные марки на вкус не пробовал. Дёшевый вискарь когда то заказали в под пиццу палёнка или нет, короче никто его не пил.
vitaliian
Повідомлень: 2642
З нами з: 06.04.16
Подякував: 682 раз.
Подякували: 773 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14885
2430202
П'ят 05 лип, 2019 16:16 Frant
455
181490
31672
66458