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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1298129913001301

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 183
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
54
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:03

  vitaliian написав:Я хлебный дар могу с горла пить, остальные марки на вкус не пробовал. Дёшевый вискарь когда то заказали в под пиццу палёнка или нет, короче никто его не пил.

Я так понял шо пицца была вместо хлеба :mrgreen: Бо без оливочек, огурчиков, селёдочки с картошечкой - никак под ХД :mrgreen: Всех с тяпницей :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:40

sequence

Я смотрю ты такой знаток по АМКУ что не понимаешь даже разницы между гос.уполномоченным и Терентьевым. Заметь, что Терентьева никто не тронул, хотя именно Терентьев позакрывал кучу дел которые вел АМКУ . В АМКУ Загребельская как раз была одной из немногих порядочных людей, в отличии от Терентьева которые сливал дела налево направо, один из его шедевров это признание ДТЕК "немонополистом" ...ну масса еще есть на него фактов.
Загребельская активно занималась игоркой и она очень многим мешала своей деятельсностью
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:58

  zzzzzz написав:sequence

Я смотрю ты такой знаток по АМКУ что не понимаешь даже разницы между гос.уполномоченным и Терентьевым. Заметь, что Терентьева никто не тронул, хотя именно Терентьев позакрывал кучу дел которые вел АМКУ . В АМКУ Загребельская как раз была одной из немногих порядочных людей, в отличии от Терентьева которые сливал дела налево направо, один из его шедевров это признание ДТЕК "немонополистом" ...ну масса еще есть на него фактов.
Загребельская активно занималась игоркой и она очень многим мешала своей деятельсностью

Во первых, - без всяких "ты" и оскорблений. Во-вторых, я не знаток ихней внутренней кухни, ибо знаю ситуацию от людей (разных), которые туда заносят. Кому, мне плевать, свечку не держал. В третьих, и это главное -
Основной посыл, что по сути ниче не поменялось. Носили и будут носить, дела спускали на тормозах и будут
Что не так?
Интересно, узнаю в личностях, надо?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:16

sequence
В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать.
Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.

Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1298129913001301
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