Я так понял шо пицца была вместо хлеба Бо без оливочек, огурчиков, селёдочки с картошечкой - никак под ХД Всех с тяпницей
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:03
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:40
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Я смотрю ты такой знаток по АМКУ что не понимаешь даже разницы между гос.уполномоченным и Терентьевым. Заметь, что Терентьева никто не тронул, хотя именно Терентьев позакрывал кучу дел которые вел АМКУ . В АМКУ Загребельская как раз была одной из немногих порядочных людей, в отличии от Терентьева которые сливал дела налево направо, один из его шедевров это признание ДТЕК "немонополистом" ...ну масса еще есть на него фактов.
Загребельская активно занималась игоркой и она очень многим мешала своей деятельсностью
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:58
Во первых, - без всяких "ты" и оскорблений. Во-вторых, я не знаток ихней внутренней кухни, ибо знаю ситуацию от людей (разных), которые туда заносят. Кому, мне плевать, свечку не держал. В третьих, и это главное -
Основной посыл, что по сути ниче не поменялось. Носили и будут носить, дела спускали на тормозах и будут
Что не так?
Интересно, узнаю в личностях, надо?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:16
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В АМКУ не все продажные упыри. Есть и порядочные люди. Агия Загребельская относилась к немногочисленной категории порядочных. Гос.уполномоченный назначаются президентом и больше никому они не подконтрольны, даже глава АМКУ ничего не может с ними сделать.
Когда надо какое-то громкое дело слить глава АМКУ Терентьев просто забирал дела у неподконтрольных гос.уполномоченных и передавал дела лояльным людям. Все решения по резонансным делам принимались коллегиально , к сожалению после увольнения Загребельской дела там станут еще хуже.
Загребельская занималась игоркой, там сложные расклады и желающих увольнения загребельской очень много.
Живите своим умом!
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